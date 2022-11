Paola Barale sull’amore con Raz Degan

Dopo una lunga pausa televisiva, Paola Barale è tornata come concorrente di Ballando con le stelle. Purtroppo, ricorda ancora le ultime parole sulla storia con il suo ex spasimante Raz Degan: È morta nel luglio di quest’anno.

Paola Barale è tornata sul piccolo schermo con Ballando con le Stelle. La conduttrice è stata lontana dal mondo dello spettacolo per molto tempo, così ha deciso di tornare con il programma di Milly Carlucci, per il quale ha avuto parole piene di stima e affetto. La Barale ha parlato con Mara Venier a Domenica In, descrivendo emozioni e sensazioni provate a causa di Rai 1, ma non sono mancati i ricordi del suo ultimo amore famoso: Raz Degan.

Paola Barale, le dichiarazioni su Raz Degan

Paola e Raz stanno insieme da oltre 13 anni e nelle interviste hanno spesso dichiarato di essere “amici”. “Sono una donna molto paziente”, ha detto la Barale, “Che gli amori finiscano in modo tragico o fortunato, la cosa più importante è avere il coraggio di dire quello che si pensa e non trascinarsi – ha detto. ‘È stato bello finché è durato’. Come ha fatto a conquistare il mio cuore?”. La Barale è attualmente single e sembra essere alla ricerca di un partner con cui condividere la vita quotidiana.