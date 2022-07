“Pensava a una colica”, Manoela di The Voice non sapeva di essere incinta e partorisce in Calabria

Una cantante brasiliana incinta ha partecipato al format di Rai2 “carioca”. Purtroppo ha partorito a Vibo Valentia senza sapere di essere incinta.

La cantante brasiliana Manoela Fortuna, 28 anni, che ha partecipato al programma “The Voice Brasil”, è la più conosciuta nel suo Paese. La notizia più letta in Brasile è che un’artista che non sapeva di essere incinta ha dato alla luce una bambina in Calabria. A Vibo Valentia, Gaetano Caracciolo, un musicista amico della cantante, ha dato per primo la notizia che la bambina si chiama Esperanza. Il TgCom è stato il primo a pubblicare la notizia, poi Gaetano Caracciolo ha commentato:

“Sembrava un po’ ingrassata, ha accusato dolori addominali e credeva fosse una colica”.

Manoela Fortuna stava prendendo degli antidolorifici perché i suoi dolori aumentavano. Il padre è stato informato che stava tornando a casa dal Brasile. Gli amici di Fortuna l’hanno trovata a terra sanguinante e l’hanno portata in ospedale. Le sue condizioni sono peggiorate e ha continuato a prendere antidolorifici. Stava iniziando il travaglio.

I medici dell’ospedale si accorsero subito che Manoela Fortuna aveva le contrazioni. Poche ore dopo è nata Esperanza, una bambina di 2.450 chilogrammi. Esperanza, il cui nome significa “speranza”, sta bene e pesa 2.450 kg. Secondo quanto riferito, Antonella e Rita erano le ostetriche che l’hanno assistita e lei voleva chiamare la figlia come loro, ma ha cambiato idea e l’ha chiamata Esperanza.

Grande felicità per questa notizia inattesa, l’amico della cantante ha assicurato che le condizioni di madre e figlia sono ottime. A TgCom ha dichiarato. “Io e la mia compagna stiamo tornando adesso dall’ospedale, le abbiamo portato dei vestitini da neonata”. Una storia a lieto fine perfetta per “Non sapevo di essere incinta”.