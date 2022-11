Programmi Tv Stasera domanica 27 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Spagna-Germania Allo stadio Al Bayt, nella città di Al Khor, scendono in campo oggi due protagoniste del

calcio mondiale, capaci di vincere complessivamente

cinque edizioni dei Mondiali. Sono

la formazione iberica, trionfatrice nel

2010, e i tedeschi, che si sono aggiudicati la

coppa nel 1954, 1974, 1990 e 2014.

Stasera su Rai Due alle 21.00 NCIS: Los Angeles «Ultimo scatto» Callen (Chris O’Donnell, 52) indaga sulla morte di Andrea Bishop, ufficiale

della Marina che nel tempo libero faceva

la fotografa. La donna è stata uccisa nel suo

appartamento; l’assassino si è portato via il

pc nel quale la vittima archiviava le immagini.

Segue «Sergente Capo Boomer».

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Le interviste di Fabio Fazio (57), che ogni domenica incontra i protagonisti dell’attualità

e dello spettacolo; gli esilaranti monologhi

di Luciana Littizzetto; l’eleganza e la

simpatia di Filippa Lagerback… Un mix che

funziona: domenica 13 davanti al video c’erano

2.276.000 telespettatori (share 11,6 %).

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Dopo il duro faccia a faccia tra Francia e Italia delle scorse settimane a proposito della gestione

dei migranti, che cosa dobbiamo aspettarci

dai partner europei su questo argomento?

Se lo chiede con i suoi ospiti Giuseppe

Brindisi (60), che non trascura di toccare

anche gli altri temi caldi del momento.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Dopo il matrimonio Isabel (Michelle Williams) lascia l’India, dove ha fondato un orfanotrofio, per recarsi a New

York: deve incontrare Theresa (Julianne Moore,

61), una ricca signora che potrebbe farle

una donazione. Giunta a destinazione, Isabel

scopre con sgomento che il marito di Theresa

è Oscar, suo ex e padre di sua figlia…

Stasera su Italia 1 alle 20.30 Le Iene presentano: Inside Luigi Pelazza presenta lo speciale di oggi. Al centro della serata l’industria delle sostanze

stupefacenti, dal funzionamento ai costi, ma

anche l’utilizzo e gli effetti, talvolta devastanti,

che possono avere sulle persone. Ascoltiamo

le testimonianze dirette di consumatori,

forze dell’ordine, medici e scienziati.

Stasera su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA

Il clima politico italiano resta

più che mai avvelenato da

tensioni e reciproche accuse:

per chi come Massimo Giletti

ama commentare senza filtri

la situazione non mancano

certo gli spunti, che vengono

approfonditi con gli ospiti.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 EVERY BREATH YOU TAKE –

SENZA RESPIRO (Usa ‘21) di

V. Stein con Casey Affleck

Lo psichiatra Philip subisce un

duro colpo quando una delle

sue pazienti si toglie la vita.

Ma non sa che James, il fratello

della donna morta suicida,

è determinato a vendicarsi.

Stasera su Nove alle 21.25 POTEVO RIMANERE OFFESO

Rivediamo lo spettacolo teatrale

del trio comico Aldo,

Giovanni e Giacomo proposto

per la prima volta nel 2001.

Lo show è costruito intorno ai

personaggi degli Svizzeri, cioè

Hüber, Rezzonico e Gervasoni.

Con loro anche Raul Cremona.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 FAST AND FURIOUS (Usa

2001) di Rob Cohen con Vin

Diesel, Paul Walker

Dominic Toretto è a capo di

una gang che prende di mira

i camionisti. L’agente Brian

O’Conner viene incaricato

d’infiltrarsi nella banda per

sgominarla. Ma…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 PAGAN PEAK – NEL MIRINO

DEL KILLER (2ª st., ep. 4) «Il

bracconiere» con N. Ofczarek

Un anno dopo il primo omicidio,

un’altra giovane viene uccisa

nella Valle di Zill. Gli indizi fanno

pensare a un cacciatore come

possibile omicida. Gedeon collabora

al caso. Seguono 2 ep..

Stasera su Iris alle 21.00 NELLA VALLE DELLA VIOLENZA

(Usa ‘16) di Ti West con John

Travolta, Ethan Hawke

Il vagabondo Paul arriva in una

cittadina in cerca di vendetta

contro dei teppisti che hanno

ucciso una persona a lui cara.

Le sorelle Mary Anne ed Ellen

lo aiutano nel suo proposito.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LA CANZONE DELLA VITA –

DANNY COLLINS (Usa ‘15) di D.

Fogelman con Al Pacino

Una lettera, scritta da John

Lennon e Yoko Ono, spinge l’ex

rockstar Danny Collins a riflettere

sulla sua esistenza. Cambia

così modo di vivere, cercando

di riconciliarsi col figlio.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 YOUNG SHELDON (2ª st., ep.

21) «Un cuore infranto e un crock

Monster» con Iain Armitage

La scuola è chiusa e Sheldon

accompagna la mamma al lavoro,

in chiesa. Così si accorge

che le donazioni sono in calo.

Segue ep.22 «Una scienza svedese

e l’equazione del toast».

Stasera su La 5 alle 21.10 IL MIRACOLO DI NATALE DI

MAGGIE (Usa 2017) con Luke

Macfarlane, Jill Wagner

Maggie assume Casey, il proprietario

di un ristorante e

vedovo da tre anni, per dare

ripetizioni a suo figlio. Contro

ogni pronostico, tra i due scocca

la scintilla…

Stasera su Cine 34 alle 21.10 7 CHILI IN 7 GIORNI (It. ‘86)

di Luca Verdone con Carlo Verdone,

Renato Pozzetto

Silvano e Alfio, laureati in medicina,

aprono una clinica per

persone che devono perdere

peso. Ma i loro metodi esasperanti

porteranno i pazienti

a cercare vendetta.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 DIALOGUES DES CARMÉLITES

Opera di Francis Poulenc dal

dramma teatrale di Georges

Bernanos. Orchestra e Coro del

Teatro dell’Opera di Roma diretti

da Michele Mariotti con

la regia teatrale di Emma Dante.

Nel cast Jean-François Lapointe

e Corinne Winters.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 BALLANDO CON LE STELLE

Per chi l’avesse persa, è l’occasione

per seguire l’8ª puntata

dello show condotto da Milly

Carlucci andata in onda su Raiuno

dopo la fine della partita

dei Mondiali Argentina-Messico.

I Vip in gara devono convincere

la temutissima Giuria.

Stasera su Real Time alle 21.30 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE

Al castello delle cerimonie di

Donna Imma e Matteo arrivano

Lina e Luigi. I due giovani

sposi hanno deciso di lasciare

la loro amata Puglia e

raggiungere Sant’Antonio

Abate per celebrare un matrimonio

indimenticabile.

Stasera su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD

(8ª st., ep. 4) «Three Coins in a

Fountain» con Fern Sutherland,

Neill Rea

Il campione del mondo di un

bizzarro sport “spoofing’” viene

trovato morto in una fontana.

Qualcuno potrebbe averlo ucciso

per contendergli il titolo?

Stasera su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (1ª st., ep. 1) «Misteriose

impronte digitali» con

Peter Falk, Gary Kroeger

Freddy, per non spartire una

vincita alla lotteria con l’ex moglie,

mette in atto un piano

ideato da suo zio. Ma ignora che

il progetto prevede anche la sua

morte. Colombo indaga…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 SPOSA IN ROSSO (It. ‘22)

con Sarah Felberbaum

In Puglia, Roberta e Leòn, quarantenni

precari, decidono di

inscenare un matrimonio per

intascare i soldi delle buste che

gli invitati regalano agli sposi.

Ma in una girandola di imprevisti

non sarà facile…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 ILLUSIONI PERDUTE (Fr./Belgio

2021) di Xavier Giannoli con

Benjamin Voisin

Lucien abbandona la tipografia

di famiglia per seguire i suoi

sogni. Giovane poeta con grandi

speranze, si reca a Parigi per

cercare fortuna con l’aiuto della

sua mecenate, Louise. Ma…

Stasera su Sky Cinema Comedy alle 21.00 QUA LA ZAMPA 2 – UN AMICO

È PER SEMPRE (Usa

2019) con Dennis Quaid

Ethan e la nipotina CJ vivono in

una fattoria nel Michigan con

il cane Bailey. Quando la madre

di CJ decide di portare via la

piccola, Bailey troverà il modo

di continuare a proteggerla.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 MOONFALL (Usa/Cina/G.B./

Canada 2022) di Roland Emmerich

con Patrick Wilson

Una forza sconosciuta manda

la Luna in rotta di collisione

con la Terra. La ex astronauta

Fowler tenta una disperata

missione con l’ex collega Harper

e il nerd Houseman.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 INSOMNIA (Usa 2002) di

Christopher Nolan con Al Pacino.

Robin Williams

L’agente Will Dormer si reca

in Alaska per indagare sulla

morte di una ragazza. Quando

per errore uccide un collega,

si ritrova ricattato proprio dal

killer che sta braccando.

Programmi Tv su Rai 1

10.55 SANTA MESSA

12.00 RECITA DELL’ANGELUSo

12.20 LINEA VERDE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

13.45 MONDIALI DI CALCIO

14.00 MONDIALI DI CALCIO: BELGIO-MAROCCO

16.40 MONDIALI DI CALCIO Prepartita

17.00 MONDIALI DI CALCIO: CROAZIA-CANADA

19.20 TG1 TELEGIORNALLE

20.00 MONDIALI DI CALCIO: SPAGNA-GERMANIA

22.15 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

23.30 BOBOTV

Programmi Tv su Rai 2

13.30 TG2 MOTORI

14.00 IL PROVINCIALE

15.00 VORREI DIRTI CHE

16.00 LE INDAGINI DI HAILEY DEAN – RIVELAZIONI MORTALI

17.30 LE INDAGINI DI HAILEY DEAN – UNA TERRIBILE VENDETTA

19.00 LE INDAGINI DI HAILEY DEAN – UN’AMARA VERITÀ

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.00 NCIS: LOS ANGELES

22.35 BULL

Programmi Tv su Rai Tre

13.00 100 OPERE – ARTE TORNA A CASA

14.00 TG REGIONE/14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ

16.30 REBUS

17.15 KILIMANGIARO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 CHE TEMPO CHE FA

23.30 TG3 MONDO Telegiornale

Programmi Tv su Rete 4

12.25 LA BATTAGLIA DI MIDWAY

15.30 TG4 DIARIO DELLA DOMENICA

16.30 BEAUTIFUL SERENGETI

17.00 IL TENENTE DINAMITE

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 ZONA BIANCA

0.50THE DOORS

Programmi Tv su Canale 5

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 L’ARCA DI NOÈ

14.00 AMICI

16.30 VERISSIMO

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 DOPO IL MATRIMONIO

23.35 TG5 TELEGIORNALE

0.10 BIG EYES

Programmi Tv su Italia 1

10.30 THE BIG BANG THEORY

11.50 DRIVE UP Motori

12.25 STUDIO APERTO Telegiornale

13.00 SPORT MEDIASET Tg sportivo

13.45 E-PLANET

14.15 LOST IN SPACE – PERDUTI NELLO SPAZIO

17.00 MODERN FAMILY

18.30 STUDIO APERTO/STUDIO APERTO MAG

19.25 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.30 LE IENE PRESENTANO: INSIDE Attualità

23.50 SPLIT

Programmi Tv su La 7

11.55 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO

12.50 STORIE DI PALAZZI Doc.

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 BELL’ITALIA IN VIAGGIO

15.15 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.

18.50 LA7DOC

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 NON È L’ARENA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 IN ONDA Attualità

Programmi Tv su Tv 8

11.15 TG24 TELEGIORNALE

11.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

12.45 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

14.00 MASTERCHEF ITALIA

17.00 I LOVE SHOPPING

19.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

20.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

21.30 EVERY BREATH YOU TAKE – SENZA RESPIRO

23.30 MASTERCHEF ITALIA Talent

Programmi Tv su Nove

12.30 FRATELLI DI CROZZA

14.55 TRAPPOLA IN FONDO AL MARE

16.55 UN FANTASTICO VIA VAI

17.50 SERIE A B

20.00 LITTLE BIG ITALY

21.25 POTEVO RIMANERE OFFESO

23.35 LARA CROFT – TOMB RAIDER

1.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

Programmi Tv su Mediaset 20

19.05 GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI

21.05 FAST AND FURIOUS

23.20 TICKER

1.05 DC’S LEGENDS OF TOMORROW

Programmi Tv su Rai 4

14.10 JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA

16.00 DELITTI IN PARADISO Telefilm

21.20 PAGAN PEAK – NEL MIRIN DEL KILLER