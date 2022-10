Programmi Tv Stasera giovedì 20 ottobre 2022: Film live Rai, Mediaset e Dmax

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Vincenzo Malinconico Prima puntata L’avvocato napoletano Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo, 54), modesto civilista, viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere un camorrista. Intenerito dalla figlia di Mimmo, Brooke, Vincenzo si dedica al caso con impegno.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il mistero Moby Prince La notte del 10 aprile 1991 il traghetto di linea Moby Prince si schianta contro una petroliera dell’Agip fuori dal porto di Livorno provocando un rogo: delle 141 persone a bordo della Moby Prince sopravvive solo il mozzo

Alessio Bertrand. In questo documentario Salvo Sottile ricostruisce la tragica vicenda.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Amore criminale Perché l’amore, a volte, anziché felicità porta dolore e morte? A questa domanda prova a rispondere dal 2007 il programma di Matilde D’Errico, che torna oggi con le puntate della nuova edizione. Le docufiction che ricostruiscono le storie di femminicidio sono introdotte da Emma D’Aquino (56).

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio In questo periodo, uno dei più preoccupanti degli ultimi anni per le famiglie italiane, Paolo Del Debbio (64) rinnova ai telespettatori l’invito a farsi sentire, in diretta dalle piazze italiane ma anche attraverso telefonate, mail e social: l’importante è avere la possibilità di esprimere ansie e chiedere aiuto.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Seconda serata della settimana in compagnia di Alfonso Signorini (58), costantemente alle prese con gli imprevedibili vipponi di questa settima edizione, tra le più chiacchierate di sempre almeno in questa prima fase. Se volete arrivare preparati non dimenticate di seguire le dirette quotidiane su Mediaset Extra.

Stasera su Italia 1 alle 20. 55 Bologna-Cagliari Guidata dal nuovo allenatore Thiago Motta (40), subentrato a campionato già in corso a Sinisa Mihajlovic, la formazione di casa ospita nel secondo turno di Coppa Italia la squadra sarda. Per gli emiliani si tratta di un’ottima occasione per scuotersi dopo un avvio di stagione piuttosto deludente.

Stasera su La 7 alle 21. 15 PIAZZA PULITA La paura della guerra, ma anche di un ritorno del covid; l’ansia per i folli prezzi di luce e gas e le perplessità verso una classe politica non sempre all’altezza della situazione. Corrado Formigli fotografa un’Italia assai impaurita.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (Usa 2019) di Jon Watts con Tom Holland Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa, quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio

Stasera su Nove alle 21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW Sul palco del Teatro Galleria di Legnano continua lo show comico condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Salgono sul palco Giovanni Cacioppo, Giuseppe Giacobazzi e Francesco Cicchella che nel 2015 ha vinto «Tale e quale show».

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 INTERSTELLAR (Usa 2014) di Christopher Nolan con Matthew McConaughey In un futuro indefinito, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 AMERICAN ASSASSIN (Usa 2017) di Michael Cuesta con Dylan O’Brien Lo studente Mitch perde la sua fidanzata in un attentato terroristico. Nei mesi seguenti , il giovane si addestra per infiltrarsi in una cellula terroristica con il solo scopo di vendicarsi.

Stasera su Iris alle 21.00 DIE HARD – VIVERE O MORIRE (Usa/G.B. ‘07) di Len Wiseman con Bruce Willis L’agente McClane ha l’ordine di rintracciare un giovane hacker. Con il suo aiuto capirà che un misterioso personaggio intende attaccare la struttura informatica degli Usa.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 OLD MAN & THE GUN (Usa 2018) di David Lowery con Robert Redford La vera storia di Forrest Tucker, famoso rapinatore di banche. Dalla temeraria fuga da San Quintino ad una serie di rapine, Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 NURSE – L’INFERMIERA (Usa 2013) di Douglas Aarniokoski con Paz de la Huerta Abby, amorevole infermiera di giorno, seduce e uccide uomini infedeli di notte. Quando conosce l’ingenua collega Danni tra loro nasce un’amicizia che precipiterà in un vortice di follia.

Stasera su La 5 alle 21.10 SEX AND THE CITY 2 (Usa ‘10) con Sarah Jessica Parker LMM Sequel sulle 4 amiche newyorkesi: Carrie è sposata con Mr. Big e fa la scrittrice. Charlotte è finalmente diventata madre. Miranda riesce a gestire famiglia e lavoro e Samantha affronta la menopausa.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 BUONGIORNO PAPÀ (It. ‘12) di Edoardo Leo con Raoul Bova, Marco Giallini La vita di Andrea, un trentottenne in carriera e donnaiolo, va a gonfie vele. Ma un giorno alla sua porta si presenta la figlia sedicenne, della quale ignorava l’esistenza.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 MADAMA BUTTERFLY Dal Teatro alla Scala di Milano, la tragedia giapponese in due parti di Puccini diretta dal maestro Riccardo Chailly. Nel cast Maria José Siri, Bryan Hymel e Carlos Alvarez. Costumi di Kristine Jurjane e coreografie di Alla Sigalova.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA NAVE DEI SOGNI «Svezia » con Daniel Morgenroth La nave fa rotta per Stoccolma. A bordo, il capitano dello staff Martin Grimm ospita sua sorella Andrea e il marito Oliver, che stanno cercando di superare il momento di crisi che sta attraversando il loro matrimonio.

Stasera su Real Time alle 21.10 IO E… Due nuove puntate del programma che narra le vicende di persone che devono fare i conti con disturbi o cambiamenti di vita. Fra queste, chi soffre del disturbo ossessivo compulsivo , genitori che fanno coming out e transgender.

Stasera su Giallo alle 21.10 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE A DRESDA (1ª st., ep. 10) «Incubi» con Alwara Höfels Henni e Karin devono occuparsi di un caso delicato: Talia, una sedicenne che dice di vedere gli spiriti, è l’unica testimone di un delitto che è stato commesso in casa sua.

Stasera su Top Crime alle 21.10 MURDER IN KERMADEC (Fr. 2022) con Claire Keim Quando un uomo viene trovato morto ai piedi di un dirupo, il capitano Marie Breguet viene chiamato per risolvere il crimine. Nel frattempo, la donna deve anche proteggere sua figlia Lili da un uomo misterioso.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 IL CAMPIONE (It. ‘19) di L. D’Agostini con Andrea Carpenzano, Stefano Accorsi Il goleador Christian è ingestibile dal punto di vista disciplinare. Il presidente della Roma gli impone un po’ di discliplina incaricando il prof. Fioretti di prepararlo per l’esame di maturità.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 TITANE (Fr./Bel. 2021) di J. Ducournau con A. Rousselle L Alexia, che ha una placca di titanio impiantatele nel cranio in seguito a un incidente, si difende dai molestatori uccidendoli. Costretta a fuggire, assume l’identità di Adrien, il figlio scomparso di un vigile del fuoco.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI (It. ‘21) di Paola Randi con Zoe Massenti XVIII secolo. La piccola Paola si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis. Ma l’aiuto di Dolores, una strega buona, salva Paola da un rogo già acceso.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00IL CECCHINO (Fr./It. 2012) di Michele Placido con Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz L’ispettore Mattei è sulle tracce di una violenta banda di rapinatori. Ma, all’improvviso, un cecchino comincia a uccidere i poliziotti. Inizia così una feroce caccia all’uomo.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 2:22 – IL DESTINO È GIÀ SCRITTO (Austr./Usa 2017) di P. Currie con Michiel Huisman Dylan si rende conto che piccoli eventi si ripetono ogni giorno della sua vita alla stessa ora: 2.22. Inizierà a indagare sullo strano schema che sembra aver imprigionato la sua vita…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR «Last Call» I concorrenti sfoderano tutta la loro grinta per affrontare le Last Call, l’ultima fase delle selezioni. Devono ottenere il consenso dei giudici, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez, per accedere ufficialmente ai Live Show.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI (3ª st., ep. 1) «Nemici di Roma» con Liam McIntyre Dopo la morte di Glabro, Spartacus continua a guidare la ribellione contro Roma: ormai ha riunito un esercito vero e proprio da opporre alle legioni. Segue ep. 2 «Lupi alla porta»

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (4ª st., ep. 11) «Una gara per crescere» con David Hasselhoff, Pamela Anderson Mary, amica di Mitch, sta organizzando a Baywatch una gara sportiva per giovani con disabilità intellettiva. La donna chiede a Mitch di aiutare due dei ragazzi. Segue ep. 12.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (2ª st., ep. 7) «Prede e predatori» con Tomer Sisley, Hélène de Fougerolles Il corpo di una donna, con addosso il costume di Biancaneve, viene rinvenuto su una chiatta fluviale. Sembra che la vittima avesse un’ossessione: trovare suo figlio. A seguire ep. 8.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 PAOLO ROSSI UN CAMPIONE È UN SOGNATORE CHE NON SI ARRENDE MAI (It. 2019) di M. Scolari, G. Fellini Il lato umano e la carriera sportiva del campione di calcio Paolo Rossi, scomparso nel 2020. Il racconto culmina con la vittoria del Mondiale 1982.

Programmi Tv su Rai 1

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 VINCENZO MALINCONICO, AVVOCATO D’INSUCCESSO

23.35 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 IL MISTERO MOBY PRNCE

23.15 STASERA C’È CATTELAN SU RAIDUE

Programmi Tv su Rai Tre

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE 6.049ª

21.25 AMORE CRIMINALE

23.25 SOPRAVVISSUTE

23.55 TG3 LINEA NOTTE

Programmi Tv su Rete 4

16.40 I GIGANTI DEL MARE

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 DRITTO E ROVESCIO

0.55 NODO ALLA GOLA

Programmi Tv su Canale 5

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

17.05 COPPA ITALIA LIVE

17.30 STUDIO APERTO Telegiornale

17.50 COPPA ITALIA: SAMPDORIA – ASCOLI

20.00 COPPA ITALIA LIVE Sport

20.55 COPPA ITALIA: BOLOGNA – CAGLIARI

23.00 COPPA ITALIA LIVE

23.30 BLADE II di Guillermo Del Toro

Programmi Tv su La 7

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PIAZZA PULITA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

Programmi Tv su Tv 8

17.30 RITORNO A MIDWAY

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

21.30 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

23.45 ELEKTRA

Programmi Tv su Nove

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO CON JOE KENDA Doc.

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW

23.35 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

1.35 AIRPORT SECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

15.40 LUCIFER

17.30 NAOMI

18.25 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE

20.10 THE BIG BANG THEORY

21.05 INTERSTELLAR

Programmi Tv su Rai 4

16.00 BURDEN OF TRUTH

16.45 PRIVATE EYES

18.20 MACGYVER

19.45 CORONER

21.20 AMERICAN ASSASSIN

23.10 RESIDENT ALIEN

Programmi Tv su La 7 D

20.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 MISS MARPLE – MISS MARPLE NEI CARAIBI

23.25 MISS MARPLE – AL BERTRAM HOTEL

1.10 LA CUCINA DI SONIA Cucina

Programmi Tv su Cielo

17.45 BUYING AND SELLING

18.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 IL VENDICATORE

Programmi Tv su Tv 2000

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 IN CAMMINO Attualità

20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.55 IL GABBIANO

22.45 STORIE STRAORDINARIAMENTE NORMALI

23.40 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Focus

17.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

18.00 AEREI DA COMBATTIMENTO

19.00 ANCIENT DISCOVERIES Doc.

20.15 VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO Doc.

21.15 MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’ITALIA Documenti

22.40 MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’EUROPA Documenti

23.35 GLI ALBUM DI FREEDOM

Programmi Tv su Iris

17.00 GIOCHI DI POTERE

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 DIE HARD – VIVERE O MORIRE

23.40 BANGKOK DANGEROUS

Programmi Tv su Rai Movie

16.00 UNA CARRIERA A TUTTI ICOSTI

17.25 IL VAGABONDO DELLA FORESTA

19.00 ARRIVANO I TITANI

21.10 OLD MAN & THE GUN

22.45 BUTCH CASSIDY

Programmi Tv su Italia 2

17.00 NARUTO SHIPPUDEN Car.

19.00 DUE UOMINI E MEZZO

21.15 NURSE – L’INFERMIERA

22.50 LUPIN III – UNA STORIA SENZA FINE Cartoni

Programmi Tv su La 5

16.45 LE TRE ROSE DI EVA 3

18.50 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 AMICI Talent

19.40 UOMINI E DONNE Talk

21.10 SEX AND THE CITY 2

23.55 UOMINI E DONNE

Programmi Tv su Cine 34

18.50 MOSCHETTIERI DEL RE – LA PENULTIMA MISSIONE

21.00 BUONGIORNO PAPÀ

23.20 LA BELLEZZA DEL SOMARO

Programmi Tv su Rai Storia

18.30 MAGNIFICHE. STORIA ESTORIE DI UNIVESITÀ Doc.

19.35 LADY TRAVELLERS Doc.

20.10 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 PASSATO E PRESENTE

21.10 a.C.d.C.

23.10 ITALIA – VIAGGIO NELLA BELLEZZA

Programmi Tv su DMAX

15.45 LUPI DI MARE

17.40 I PIONIERI DELL’ORO

19.30 NUDI E CRUDI XL

21.25 METAL DETECTIVE

23.25 ALASKA: GLI ALIENI SONO TRA NOI

Programmi Tv su Rai 5

17.35 PROKOFIEV: ROMEO E GIULIETTA

18.25 APPRESSO ALLA MUSICA

19.25 ART RIDER

20.20 UNDER ITALY

21.15 MADAMA BUTTERFLY

0.05 APPRESSO ALLA MUSICA

Programmi Tv su Rai Premium

17.25 DON MATTEO 4

19.20 UN PASSO DAL CIELO 2

21.20 LA NAVE DEI SOGNI

23.00 THE GOOD DOCTOR

0.30 NEI TUOI PANNI

Programmi TV su Real Time

16.20 ABITO DA SPOSA CERCASI

19.20 CORTESIE PER GLI OSPITI

21.20 IO E…

22.20 IO E…

Programmi Tv su Giallo

17.10 IL GIOVANE ISPETTORE MORSE

19.10 L’ISPETTORE BARNABY

21.10 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE A DRESDA

23.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

Programmi Tv su Top Crime

17.35 HAMBURG DISTRETTO 21

19.25 THE MENTALIST

21.10 MURDER IN KERMADEC

23.00 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE

0.45 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE