Programmi Tv Stasera giovedì 22 Settembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Speciale Porta a porta Mancano ormai poche ore alla chiusura della campagna elettorale: Bruno Vespa (78) conduce il secondo e ultimo appuntamento in prima serata per tirare le somme di quanto accaduto nelle ultime frenetiche settimane e per riassumere protagonisti e punti di vista delle coalizioni in lizza.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Delitti in Paradiso «Sensi di colpa» Un gruppo di turisti, tra cui Eve Wilding, sbarca sull’isola di St. Marie per spargere le ceneri di un amico. Dall’hotel in cui alloggia, Eve chiama la polizia per denunciare un omicidio. Neville (Ralf Little, 42) e i suoi, arrivati subito sul posto, trovano il cadavere della donna in piscina.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Criminali come noi Argentina, 2001. In una sperduta cittadina alle porte di Buenos Aires, Fermin Perlassi (Ricardo Darin, 65) e un gruppo di amici raccolgono una somma per fondare una cooperativa agricola. Quando però vengono truffati dal direttore di una banca, non si rassegnano e decidono di rendergli pan per focaccia…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio La frammentazione della scena politica a pochi giorni dal voto, le minacce di Putin all’Occidente, le bollette salatissime e l’aumento dell’inflazione… Per gli italiani sono molti i motivi di preoccupazione, ma Paolo Del Debbio (64) cerca come sua abitudine di raccontare l’attualità con chiarezza ed equilibrio.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Nel corso della puntata di questa sera Alfonso Signorini (58) presenta la seconda metà dei concorrenti della settima edizione. In studio con lui a Cinecittà ritroviamo le due opinioniste che ci terranno compagnia fino alla finale: la riconfermata Sonia Bruganelli e la «debuttante» Orietta Berti.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 FBI: Most Wanted «El Pincho» Lacroix (Julian McMahon, 54) e la sua squadra devono catturare El Pincho, il capo di un cartello della droga messicano, evaso dal carcere grazie all’aiuto di due complici. Intanto Kristin, che in passato aveva già avuto a che fare con i cartelli, indaga per conto proprio. A seguire, «Il nido vuoto».

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Con il consueto puntiglio, Corrado Formigli affronta l’ultimo appuntamento prima del voto. Si cercherà di fare il punto sui temi di cui si parla da tempo: non solo i pronostici, ma anche le prospettive di un governo che funzioni.

Stasera su Tv 8 alle 20.45 FRANCIA-AUSTRIA Allo Stade de France di Saint Denis, alle porte di Parigi, si disputa una partita valida per la Nations League. I transalpini allenati da Didier Deschamps ospitano la formazione austriaca, guidata dal tedesco Ralf Rangnick.

Stasera su Nove alle 21.25 GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI (It. ‘15) di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi Due storie parallele ambientate ad Anguillara (Roma). Quella di un poliziotto veneto trasferito con disonore; e quella di Luciana che perde il lavoro quando rimane incinta.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 BATMAN BEGINS (Usa ‘05) di Christopher Nolan con Christian Bale, Michael Caine Segnato in gioventù dall’omicidio dei genitori, Bruce Wayne fugge da Gotham City. Al suo ritorno, anni dopo, indossa i panni di Batman e lotta contro le forze del male.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SKYLINE (Usa ‘10) di Greg Strause, Colin Strause con Scottie Thompson, Eric Balfour Attirate in strada da una luce misteriosa, le persone vengono catturate dagli extraterrestri che minacciano di sterminare l’umanità. Elaine e Jarrod cercano di sopravvivere.

Stasera su Iris alle 21.00 SENZA TREGUA (Usa ‘93) con Jean-Claude Van Damme LMMM New Orleans, Stati Uniti: Il marinaio ed esperto di arti marziali Chance Boudreaux viene assoldato da Natasha Binder, che teme per la vita del padre scomparso misteriosamente…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 QUASI NEMICI – L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE (Fr./Bel. ‘17) con Camélia Jordana, Daniel Auteuil LMMM Neïla vuole diventare avvocato e si iscrive alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a Parigi. Da subito si scontra con il professor Mazard…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 THE WITCH (Usa 2015) di Robert Eggers con Ralph Ineson, Anya Taylor-Joy Il predicatore William viene allontanato dalla comunità dove vive e si trasferisce con la moglie e i cinque figli ai margini della foresta. Ma qualcosa di sinistro li attende nel bosco.

Stasera su La 5 alle 21.10 UN PRINCIPE TUTTO MIO (Usa/Rep. Ceca ‘04) con Julia Stiles, Luke Mably L’universitaria Paige s’innamora del compagno di corso Eddie. Quando scopre che il ragazzo le ha nascosto le sue origini nobili decide di lasciarlo. Ma poi ci ripensa e…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 ABBRONZATISSIMI 2 – UN ANNO DOPO (It. ‘93) con Eva Grimaldi, Jerry Calà In una beauty-farm sulla riviera romagnola trascorrono le vacanze gli ospiti più diversi. Uno di loro vuole agganciare un editore con la speranza che gli pubblichi un libro.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 NABUCCO Dall’Arena di Verona, l’opera di Verdi nell’allestimento del regista Arnaud Berbard, ispirato al Risorgimento italiano. andata in scena nella stessa prestigiosa location lo scorso luglio. Sul podio, il maestro Daniel Oren. Nel cast, Sebastian Catana.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 SEI SORELLE con M. Larralde Diana informa le sorelle della loro grave situazione finanziaria. Questo porta Celia a rinunciare al suo sogno di studiare alla Sorbona per lavorare come operaia. Francisca, invece, accetta di cantare nel cabaret dei genitori di Gabriel.

Stasera su Real Time alle 21.20 SORELLE AL LIMITE Viene riproposta la puntata in onda sabatio scorso. Tra le protagoniste, Tammy che prende una decisione che le cambia la vita. Amy invece esprime il desiderio di cambiare, ma il suo impegno non dura molto a lungo…

Stasera su Giallo alle 21.20 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE A DRESDA (1ª st., ep. 6) «Trappola in rete» con Alwara Hofels, Karin Hanczewski Gorniak e Sieland devono indagare sul caso di una studentessa trovata morta strangolata. La ragazza frequentava un sito di appuntamenti online.

Stasera su Top Crime alle 21.10 DELITTO A MULHOUSE (Fr. ‘21) con Mélanie Maudran Mentre indaga su un crimine in un’ex miniera di potassio vicino a Mulhouse, il tenente della gendarmeria Sandra Bauer sospetta dell’avvocato che l’aveva privata della custodia di suo figlio durante il divorzio…