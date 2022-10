Programmi Tv Stasera giovedì 6 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Imma Tataranni 2 «Angelo o diavolo» In cambio della libertà, Romaniello fornisce a Imma (Vanessa Scalera, 45) le informazioni utili per arrestare il capo del clan dei Mazzocca. Intanto, nella residenza per anziani che ospita la madre di Imma, viene commesso un omicidio. La vittima era una cara amica di Brunella.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il regno L’autista Giacomo (Stefano Fresi, 48) scopre che il padre, uscito dalla sua vita molti anni prima, gli ha lasciato in eredità il trono di una sorta di regno para-medievale. L’uomo si ritrova quindi a capo di questa comunità segreta, con le proprie leggi e la propria moneta, dove non esiste la tecnologia.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Flesh and Blood Prima puntata Vivien (Francesca Annis, 77) vedova da poco, si innamora di Mark (Stephen Rea) e decide di presentarlo ai figli Jake, Natalie e Helen. All’inizio i tre, ognuno con i suoi problemi personali, prendono bene la notizia, ma poi iniziano a credere che Mark sia interessato alla loro eredità.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Riuscirà il nuovo governo a fronteggiare le molteplici e preoccupanti sfide che la crisi economica inevitabilmente gli proporrà? E che ruolo avrà in ambito europeo? Sono solo alcuni dei temi che si pongono all’attenzione di Paolo Del Debbio (64) e dei suoi ospiti nella puntata di questa sera.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip In occasione delle puntate in prima serata del reality, ogni lunedì e giovedì, Alfonso Signorini (58) illustra al pubblico in anteprima i temi che saranno all’ordine del giorno. E lo fa collegandosi con la Casa di Cinecittà nel corso della finestra pomeridiana in onda su Canale 5 subito dopo «Amici».

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Red Sparrow La ballerina russa Dominika Egorova (Jennifer Lawrence, 32) deve lasciare la danza a causa di un grave infortunio. Suo zio Ivan, un importante membro dei servizi segreti russi, la convince a diventare una spia al suo servizio. Dopo l’addestramento, la ragazza affronta subito una missione pericolosa…

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Riflettori puntati sulla politica italiana, alla luce dei risultati del 25 settembre, ma anche un’analisi della crisi internazionale, con Putin sempre più sopra le righe… Corrado Formigli e i suoi ospiti ne parlano nella puntata di stasera.

Stasera su Tv 8 alle 21.00 HEARTS – FIORENTINA Si disputa al Tynecastle Stadium di Edimburgo una gara valida per il terzo turno della fase a gironi di Conference League. Reduci da un avvio deludente, i viola di Vincenzo Italiano cercano la riscossa contro la formazione scozzese.

Stasera su Nove alle 21.25 ONLY FUN – COMICO SHOW Elettra Lamborghini e i PanPers tornano al Teatro Galleria di Legnano, per la 2ª stagione dello show. Otto le puntate previste. Al loro fianco salgono sul palco, per la prima volta, Enrico Bertolino, Riccardo Rossi, Dario Vergassola e Giovanni Vernia.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO (Usa/G.B. 2011) con Christian Bale A otto anni dalla sparizione di Batman, Bruce Wayne torna a indossare il costume del Cavaliere Oscuro. Stavolta deve vedersela con il terrorista Bane e l’affascinante Catwoman.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 RESIDENT ALIEN (2ª st., ep. 3) «Girl’s Night» con Alan Tudyk, Sara Tomko Harry incontra una donna che ha qualcosa di diverso dalle altre. L’uomo, allora, capisce che è lei la chiave della sua nuova missione. Segue ep. 4 «Resident alien».

Stasera su Iris alle 21.00 58 MINUTI PER MORIRE (Usa 1990) con PersoneBruce Willis, Bonnie Bedelia Mentre è all’aeroporto di Washingon, in attesa che atterri il volo su cui viaggia sua moglie, McClane si trova a fronteggiare dei criminali che vogliono liberare un narcotrafficante.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 BUTCH CASSIDY (Usa 1969) con Robert Redford, Paul Newman, Katharine Ross I fuorilegge Butch e Sundance fuggono dagli Stati Uniti, inseguiti dagli uomini dell’agenzia Pinkerton. I due si rifugiano così in Sudamerica, dove riprendono a rapinare banche. Ma…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 AUTOPSY (G.B./Usa 2016) di André Øvredal con Emile Hirsch, Olwen Kelly Il cadavere di una donna viene rinvenuto in una cittadina della Virginia. Durnate l’autopsia, il patologo Tilden scopre sul corpo le prove di tortura risalenti ai giorni della caccia alle streghe.

Stasera su La 5 alle 21.10 MAMMA MIA! – CI RISIAMO (G.B./Usa 2018) con Amanda Seyfried, Meryl Streep Mentre Sophie è impegnata negli ultimi preparativi per l’inaugurazione del rinnovato Hotel Bella Donna, un flashback rivela come Donna incontrò i tre presunti padri della ragazza.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 MA COSA CI DICE IL CERVELLO (Italia 2019) di Riccardo Milani con Paola Cortellesi Giovanna, agente segreto, per non dare nell’occhio vive una vita all’apparenza grigia. Durante una rimpatriata tra ex compagni di liceo, decide di reagire contro i prepotenti.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 MITO SETTEMBREMUSICA Uno sguardo alla 16ª edizione del Festival internazionale della musica, che unisce Milano e Torino e ha come tema “Luci”. Al centro le molteplici relazioni tra musica e luce, l’ascoltare e il vedere, in capolavori storici e brani in prima esecuzione.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 SEI SORELLE «Per una buona causa»con Carla Diaz Mentre Jesus cerca di convincere Miguel a denunciare la fabbrica per l’infortunio, Elisa escogita un piano per incontrarsi da sola con Salvador, senza essere scoperta dalle sorelle. A seguire, altre due puntate.

Stasera su Real Time alle 21.20 MY EXTREME LIFE La vita di Jamie è stata totalmente alterata dal disturbo ossessivo compulsivo: il giovane stava studiando per diventare medico, ma l’ansia causata dalla malattia ha fatto sì che il carico di lavoro diventasse opprimente.

Stasera su Giallo alle 21.10 MODERN MURDER – DUE DETECTIVE A DRESDA (1ª st., ep. 8) «Nemesi» con K. Hanczewski Un noto ristoratore di Dresda viene ucciso: Karin e Leo battono la pista del crimine organizzato, cercando di proteggere i possibili prossimi bersagli, i familiari della vittima…

Stasera su Top Crime alle 21.10 DELITTO NEL JURA (Fr. ‘19) con P.-Y. Bon, S. Quétier Anna, capitano della Gendarmeria nella regione del Jura, indaga sulla morte di Rose Tournaut, trovata morta in casa e ricoperta di petali bianchi. Ad aiutarla nelle indagini c’è Eymeric, nipote della vittima.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 SE MI VUOI BENE (It. 2019) con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna Dopo un tentativo di suicidio, Diego, avvocato depresso, conosce Massimiliano. L’uomo gli suggerisce la soluzione ai suoi problemi psicologici: fare del bene a tutti i suoi cari.

Stasera su Sky Cinema due alle 21.15 MARNIE (Usa 1964) di Alfred Hitchcock con Tippi Hedren, Sean Connery Il ricco Mark Rutland s’innamora della segretaria Marnie e decide di sposarla. Quando si rende conto che la donna è affetta da gravi disturbi psichici, cerca di scoprirne le cause.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 UN SOGNO AD OCCHI APERTI (G.B. ‘03) di Paul Morrison con Sam Smith Londra, Anni 50. Un undicenne con la passione per il cricket scopre che i suoi nuovi vicini di casa, provenienti dalla Giamaica, sono abili giocatori, disposti a dargli lezioni.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 COLLATERAL (Usa 2004) di Michael Mann con Tom Cruise, Jada Pinkett Smith Un killer, arrivato a Los Angeles con un elenco di 5 persone da uccidere, costringe un tassista a fargli da guida. Ma i ruoli di vittima e carnefice si confonderanno.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 PROFUMO – STORIA DI UN ASSASSINO (Usa/Ger. ‘06) di TTykwer con B. Whishaw Parigi, 1744: Grenouille nasce con un olfatto eccezionale. Apprendista profumiere, ha l’ossessione di riuscire a distillare l’essenza delle donne. Ma per farlo dovrà ucciderle…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 X FACTOR Francesca Michielin dà il via alla 1ª parte dei “Bootcamp” (la seconda il 13 ottobre), le selezioni che prevedono la consueta sfida delle sedie (che quest’anno sono 6). La gara, già accesissima nelle “Audition”, si fa quindi ancor più elettrizzante.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 SPARTACUS – LA VENDETTA (2ª st., ep. 7 e 8) «La decisione » con Liam McIntyre Spartacus, con l’aiuto di Lucio e Agron, porta a buon fine la spedizione nel porto di Napoli, liberando così diversi prigionieri di guerra. Segue ep. 8 «La resa dei conti».

Stasera su Sky Serie alle 21.15 BAYWATCH (4ª st., ep. 7) «Una sfida per vivere, 2ª parte » con David Hasselhoff Il ragazzo di Caroline, la sorella di Stephanie, viene assalito da due uomini durante un immersione. Intanto anche Micth deve difendersi da un avversario. Segue ep. 8 «Ore d’angoscia».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 BALTHAZAR (2ª st., ep. 3) «Sangue freddo» con T. Sisley Un uomo muore accoltellato in casa mentre la moglie viene ferita gravemente. Balthazar trova il Dna di un’altra donna nel sangue succhiato da una zanzara sul luogo del delitto. A seguire, ep. 4.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 PLATOON – LA VERA STORIA Paul Sanchez (il soldato Doc nel film Platoon di Oliver Stone) intervista Charlie Sheen, Willem Dafoe, Johnny Depp e altri compagni di plotone nel film vincitore di 4 Oscar: ne raccontano la nascita e le difficoltà nate sul set.