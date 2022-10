Sapete chi è Lisa Giovagnoli moglie di Adriano Pappalardo? Età, lavoro, carriera, figli e vita privata

Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli sono una coppia da quando si sono conosciuti 38 anni fa, ma si sono sposati solo 10 anni fa, dopo si sono dichiarati uniti in matrimonio.

Non sappiamo molto del rapporto tra Pappalardo e la moglie, ma sappiamo che si sono conosciuti nel 1972 e si sono subito innamorati. Quattro anni dopo nacque il figlio Laerte. La coppia ha avuto un altro figlio di nome Marco, nato da un precedente matrimonio, di cui però non si sa assolutamente nulla. Pappalardo è molto legato alla moglie e ha spiegato che è stata l’unica a sostenerlo sempre nelle sue scelte. Ha anche spiegato di non aver avuto un’infanzia facile, proprio a causa della sua passione per la musica e che è stata difficile sia per lui che per la sua famiglia: “La gente mi sputava addosso. Mio padre disse che ero lo scandalo della famiglia, così me ne sono andato di casa”.

Questo è quello che sappiamo riguardo alla biografia di Lisa Giovagnoli, la donna che dopo 38 anni è sempre stata al fianco di suo marito Adriano Pappalardo.

Ho passato 4 mesi durissimi, non ero abituato a vedermi in quelle condizioni. Avevo un piccolo ematoma in testa. I media dicevano “Pappalardo sta per morire”, e io toccavo una cosa che non posso dire. Sono stato miracolato, la fortuna mi ha aiutato perché mentre stavo per cadere qualcosa mi ha tenuto su.

È la moglie Lisa, sua compagna da più di 40 anni, a completare il suo racconto: