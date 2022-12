Programmi Tv Stasera martedì 20 dicembre 2022: Film live attualità intrattenimento

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Filumena Marturano Filumena Marturano (Vanessa Scalera, 45) in passato è stata una prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a occuparsi dei suoi affari e della casa mentre l’uomo vive come se fosse ancora un ragazzo. Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 The Net – Gioco di squadra Episodio 1 Il Toscana Football Club, la seconda squadra di calcio di Firenze, è sull’orlo della retrocessione. Vincenzo Tessari (Alberto Paradossi, 33), figlio del presidente della squadra, tradisce il padre accordandosi con un misterioso faccendiere che vuole acquisire la società. A seguire, altri due episodi.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 #Cartabianca L’approvazione della prima legge di bilancio varata da Giorgia Meloni e la crescente tensione alimentata dalle mosse di Putin tengono banco anche questa sera nel salotto di Bianca Berlinguer (63), che oggi augura Buon Natale al suo pubblico dandogli appuntamento al 10 gennaio.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Da oggi a gennaio, l’appuntamento settimanale con Giuseppe Brindisi (60) e la sua redazione, impegnati come sempre a fornire ai telespettatori un’informazione puntuale e poco «gridata», si sposta al martedì. In scaletta si segnalano i temi che stanno monopolizzando l’attenzione dei cittadini.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Le streghe Alabama, 1968. Rimasto orfano, un bambino afroamericano va a vivere a casa della nonna in Alabama. Qui però dovrà guardarsi dalla minaccia delle streghe, creature cattive che odiano i bambini. A guidarle è la terribile Strega Suprema (Anne Hathaway, 40), che vorrebbe trasformare i piccoli in topi.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Deadpool 2 Quando un criminale uccide la sua amata Vanessa, Wade (Ryan Reynolds, 46) cade in depressione. Dopo aver pensato al suicidio torna nei panni di Deadpool per unirsi agli X-Men. Devono occuparsi di Firefist, un adolescente mutante che che è in grado di infiammare tutto ciò che lo circonda.

Stasera su La 7 alle 21.15 IL GATTOPARDO (It. ‘63) di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Claudia Cardinale Sicilia, 1860. Dopo lo sbarco di Garibaldi, il principe di Salina intuisce il mutare dei tempi e concede al nipote Tancredi di sposare la bella Angelina, una borghese.

Stasera su TV 8 alle 21.30 LA CHIAVE DEL NATALE (Can./ Usa ‘20) di Don Mcbrearty con Steve Lund, Taylor Cole Kate è una dottoressa che lavora in una clinica in Texas. Qui conosce Kevin, da poco rientrato a casa dopo aver prestato servizio nell’aviazione. Vivranno una romantica avventura.

Stasera su Nove alle 21.25 IP MAN (H.K. 2008) di Wilson Yip con Donnie Yen Yip Man è un campione di arti marziali, tanto da diventare il vanto della città di Fo Shan. Ma la situazione precipita quando il generale giapponese Miura comincia a seminare il terrore con le sue truppe…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 THE CORRUPTOR – INDAGINE A CHINATOWN (Usa ‘99) con Mark Wahlberg L’agente Wallace viene affiancato da un collega cinese per far fronte a una guerra fra le triadi. Dopo le prime incomprensioni, riusciranno ad avere la meglio.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SOLOMON KANE (G.B. 2009) di Michael J. Bassett con James Purefoy Nord Africa, XVII secolo. Dopo tante battaglie, il mercenario Solomon Kane si trova a dover affrontare una nuova minaccia. Un demone vuole infatti rubargli l’anima…

Stasera su Iris alle 21.00 I QUATTRO FIGLI DI KATIE ELDER (Usa ‘65) di Henry Hathaway con John Wayne I fratelli John, Tom, Matt e Bud tornano in paese per il funerale della madre, che viveva in povertà. Decidono di scoprire chi ha messo in ginocchio la loro famiglia.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 THE GREAT DEBATERS – IL POTERE DELLA PAROLA (Usa ‘07) di e con D. Washington La vera storia di Melvin B. Tolson, professore universitario del Texas, che negli Anni 30 diede un grande contributo all’intergrazione degli studenti di colore nelle attività accademiche.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 SAMSON – LA VERA STORIA DI SANSONE (Usa 2018) con Taylor James Nato con un’incredibile forza fisica, Sansone cresce con il desiderio di punire coloro che lo hanno umiliato per tutta la vita. Ma un malvagio sovrano scopre il suo punto debole.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Terminati i due speciali del sabato, il reality condotto da Alfonso Signorini resta solo al lunedì. Rivediamo la puntata di ieri. Ritroviamo le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi nello spazio dedicato ai social.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 DIN DON – UN PAESE IN DUE (Italia 2021) con Maurizio Mattioli, Enzo Salvi Don Donato ha diversi grattacapi: fra gli altri vorrebbe confessare a tutti di non essere un vero prete e tornare con Cesira e il figlio Junior. Ma lo zio prelato vuole evitare lo scandalo.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 THE GREATEST SHOWMAN (Usa 2017) di Michael Gracey con Hugh Jackman La storia in musica di P. T. Barnum, imprenditore di umili origini che creò uno dei circhi più famosi della storia arruolando persone con anomalie fisiche e abilità straordinarie.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 I MISERABILI con Dominic West, David Oyelowo Francia, inizio XIX secolo. Rilasciato dopo 19 anni di lavori forzati, Jean Valjean viene perseguitato dall’ispettore Javert e fatica a ricostruirsi una vita. Intanto Fantine, ingenua ragazza madre, viene licenziata.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA Una crociera nel Mediterraneo per scoprire il vero amore: questo è quello che si aspettano e desiderano i single che decidono di partecipare. Con loro c’è sempre Flavio Montrucchio, nelle vesti di moderno cupido.

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (20ª st., ep. 1) «Il fantasma dell’Abbazia di Causton» con Nick Hendrix, Neil Dudgeon All’Antica Abbazia di Causton, trasformata in birreria, un cadavere viene trovato in uno dei serbatoi. Potrebbe essere colpa di un’antica maledizione?

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE (21ª st., ep. 17) «Balli, bugie e filmati» con Kelli Giddish Dopo esser andata in overdose, Kim, sorella di Amanda, denuncia il proprio medico, che chiede favori sessuali in cambio della droga. Segue ep. 18 «Il battesimo del fuoco di Garland».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS (Usa 2021) con Megan Fox, Bruce Willis Gli agenti Fbi Kar Helter e Rebecca Lombardi alle indagini del poliziotto Byron Crawford su un serial killer che sta colpendo le donne. Ma anche Rebecca viene rapita..

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 DOWNTON ABBEY II – UNA NUOVA ERA (G.B./Usa 2022) con A. Leech, T. Middleton A Downton fervono i preparativi per il matrimonio di Tom Branson e della signorina Lucy Smith. Intanto, Lady Violet eredita da un ex spasimante una villa in Costa Azzurra.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 TRE NOCI PER CENERENTOLA (Norv. ‘21) di Cecilie A. Mosli con Astrid Semplas Nelle foreste innevate, Cenerentola combatte contro la malvagia matrigna per riuscire ad incontrare il bel principe. Sarà una corsa mozzafiato tra un tiro con l’arco e un ballo a palazzo.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA – PARTE I (Usa 2014) con J. Lawrence Dopo aver distrutto l’arena degli Hunger Games, Katniss accetta di girare alcuni video per incitare i ribelli. Intanto il presidente Snow costringe Peeta a chiedere una tregua.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 ESCOBAR (Spagna 2014) di Andrea Di Stefano con Benicio del Toro, Josh Hutcherson Nick raggiunge il fratello in Colombia, dove s’innamora di Maria. Tutto sembra essere perfetto, ma un giorno lei gli presenta lo zio Pablo Escobar, capo del narcotraffico.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Rivediamo la puntata di domenica del programma di Alessandro Borghese. A seguire, la sfida tra i quattro ristoratori della zona dei colli bolognesi. Il migliore ottiene un contributo da investire nella propria attività.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª st., ep. 1) «Gli eredi del Drago» con Paddy Considine Due secoli prima de “Il trono di Spade”, re Viserys Targaryen, signore di Westeros, perde lk’erede e può contare solo sulla figlia Rhaenyra. Ma l’irascibile fratello Daemon… Segue ep. 2.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO MED (8ª st., ep. 6) «Mamma Said There Would Be Days Like This» con N. Gehlfuss Marcel aiuta Halstead a soccorrere il proprietario di una ristorante. Choi e Charles si occupano di una neomamma. Maggie e Taylor hanno a che fare con un paziente stacanovista.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 DELITTI AI TROPICI (2ª st., ep. 7) «Doppia identità» con Valentin Papoudof Un fattorino denuncia l’omicidio del suo datore di lavoro, ma una volta arrivata sul posto, la polizia non trova nessun cadavere. Phil rivela delle impronte digitali e…

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 SIC (It. ‘21) di Alice Filippi La storia del campione di motociclismo Marco Simoncelli, detto Sic, scomparso nel 2011 a soli 24 anni durante il Gran Premio della Malesia. Si ripercorre la stagione 2008 che, dopo varie difficoltà, lo portò al titolo mondiale in classe 250.

Programmi TV su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 SCAMBIO DI AUGURI DI FINE ANNO TRA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E I RAPPRESENTANTI

DELLE ISTITUZIONI

17.45 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 FILUMENA MARTURANO

23.35 PORTA A PORTA

Programmi Tv su Rai 2

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNO/13.30 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 FBI

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POSTST

21.20 THE NET – GIOCO DI SQUADRA

23.25 BAR STELLA

Programmi TV su Rai Tre

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 #CARTABIANCA

23.55 TG3 LINEA NOTTE TELEGIORNALE

Programmi TV su Rete 4

11.55 TG4 TELEGIORNALE

12.20 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.35 L’OCCHIO CALDO DEL CIELO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 ZONA BIANCA

0.30 GUNNY

Programmi TV su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.45 LE ALI DELLA VITA

18.45 CADUTA LIBERA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 LE STREGHE

23.30 X-SYLE

Programmi TV su Italia 1

10.20 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE

12.10 COTTO E MANGIATO – IL MENÙ

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.15 TIPI DA CROCIERA

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 DEADPOOL 2

23.45 JONAH HEX

Programmi Tv su La 7

9.40 COFFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 IL GATTOPARDO

0.30 TG LA7 TELEGIORNALE

0.40 OTTO E MEZZO

Programmi TV su TV 8

14.00 UN NATALE PER RICOMINCIARE

15.45 TRE FIDANZATI PER NATALE

17.30 UNA PROMESSA SOTTO IL VISCHIO (Canada 2016)

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

20.30 100%

21.30 LA CHIAVE DEL NATALE

23.15 NATALE CON AMORE

Programmi Tv su Nove

9.30 MIO PADRE, IL SERIAL KILLER

10.20 DELITTI IN COPERTINA

12.20 UN SOLO MORSO

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 IP MAN

23.35 BOTTE DI NATALE