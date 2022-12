Programmi Tv Stasera oggi 27 dicembre 2022: Film live guida e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Aladdin Aladdin (Mena Massoud, 31) è un ragazzo che vive di espedienti nella città di Agrabah. Dopo aver conosciuto per caso la principessa Jasmine, di cui s’innamora, viene incaricato dal perfido visir Jafar di rubare una lampada magica. All’interno vive un genio (Will Smith, 54), che diventa amico del ragazzo…

Stasera su Rai Due alle 21.20 The Net – Gioco di squadra Episodio 3 Il Toscana F.C. ha vinto il derby grazie a un gol di Kenneth. Ma il neo copresidente Corridoni (Gaetano Bruno, 49) decide di cacciare comunque il Mister, nonostante l’indignazione dei Tessari. Al suo posto chiama Vasconcelos, vincitore di una coppa europea. Intanto, arriva un giocatore cinese.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 C’era una volta in America New York, Anni 20. Noodles e Max, amici inseparabili, crescono nel quartiere ebraico: da teppisti diventano veri gangster. Da adulti le loro strade si dividono: Noodles (Robert De Niro, 79) finisce in galera, Max (James Woods, 75) sceglie la politica e Deborah, amata da entrambi fin dalla gioventù.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona bianca Prima di formulare gli auguri ai telespettatori per un sereno 2023, anche nell’ultima puntata dell’anno Giuseppe Brindisi (60) e la sua redazione affrontano i temi più caldi dell’attualità, dai rilievi mossi dall’Unione europea alla manovra economica varata dal governo italiano alla guerra in Ucraina.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 La banda dei Babbi Natale Milano, notte del 24 dicembre. Sorpresi a scalare un edificio, tre amici vengono arrestati. Sono Aldo (Aldo Baglio, 64), disoccupato col vizio delle scommesse, Giovanni (Giovanni Storti, 65), veterinario dalla doppia vita, e il chirurgo Giacomo (Giacomo Poretti, 66), vedovo inconsolabile.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Billy Elliot Inghilterra, 1984. L’11enne Billy Elliot (Jamie Bell, 36), figlio di un minatore in sciopero contro la Thatcher, assiste casualmente a un’esercitazione di danza classica e se ne innamora. Decide allora di prendere lezioni di nascosto dal padre, che lo vorrebbe pugile. Ma quando l’uomo lo viene a sapere…

Stasera su La 7 alle 21.15 VIRNA LISI – LA DONNA CHE RINUNCIÒ A HOLLYWOOD Un documentario dedicato a Virna Lisi, protagonista di una carriera che per 60 anni l’ha vista sui set più prestigiosi. Ma anche una donna capace di dire di no a Hollywood per non trascurare la sua famiglia.

Stasera su TV 8 alle 21.30 UN DESIDERIO PER NATALE (Usa 2016) con Shannen Doherty, Mason Douglas LMM Insoddisfatto dei suoi genitori, Brenda e Mike, il piccolo Jamie Patterson esprime il desiderio di scambiarli con quelli del suo ricco migliore amico. Il sogno diventa realtà, ma ben presto…

Stasera su Nove alle 21.25 IP MAN 2 (H.K. ‘10) di Wilson Yip con Donnie Yen Ip Man deve fuggire dalla Cina e decide di trasferirsi a Hong Kong. Lì vorrebbe aprire una scuola di Kung Fu e diffondere l’arte marziale del Wing Chun, ma gli altri maestri non sono d’accordo…

Stasera su Mediaset 20 all 21.05 INDEPENDENCE DAY (Usa ‘96) di Roland Emmerich con Will Smith, Jeff Goldblum Il 2 luglio 1996, la Terra sta per essere invasa da una razza aliena. La salvezza dell’umanità è nelle mani del capitano Hiller e dello specialista in telecomunicazioni Levinson…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 GRAVITY (Usa ‘13) di A. Cuaròn con Sandra Bullock Mentre lavora all’esterno del telescopio Hubble, la ricercatrice Ryan Stone, in missione sullo shuttle Explorer, viene colpita da una tempesta di detriti. La situazione sembra disperata, ma…

Stasera su Iris alle 21.00 NESSUNA PIETÀ PER ULZANA (Usa ‘72) di Robert Aldrich con Burt Lancaster Texas: il capo apache Ulzana fugge dalla riserva con alcuni uomini, seminando morte nei villaggi. Il tenente Henry De- Buin e l’esperto scout MacIntosh devono catturarlo.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 SISSI – DESTINO DI UNA IMPERATRICE (Austria 1957) con Romy Schneider Sissi, moglie dell’imperatore Francesco Giuseppe, riesce abilmente a placare i rancori rivoluzionari nell’Impero. Ma la donna si vede costretta a partire a causa di una malattia e…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 HIGHLANDER – L’ULTIMO IMMORTALE (Usa 1986) con Christopher Lambert Gli ultimi discendenti di una stirpe di immortali si sfida a duello per il potere supremo. Uno di loro è Connor MacLeod, antiquario a New York, nato in Scozia nel 1536.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Il reality condotto da Alfonso Signorini non si è fermato neppure nel giorno di Santo Stefano. Stasera rivediamo la puntata trasmessa ieri su Canale 5. Scopriamo come i Vipponi si stanno preparando al Capodanno.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 DIN DON – IL PAESE DEI BALOCCHI (It. ‘22) con E. Salvi Dopo un periodo lontano da Pelizzano, don Donato torna in paese e lo trova cambiato, tra sale bingo, casinò e scarsa moralità. Il parroco ha solamente tre giorni per riportare l’ordine nella comunità.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 HUGO CABRET (Usa ‘11) di Martin Scorsese con Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo vive all’interno di una stazione ferroviaria. L’incontro con un misterioso giocattolaio lo catapulterà in una girandola di straordinarie avventure.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 I MISERABILI con Lily Collins, Dominic West Fantine, costretta a lasciare Parigi per trovare lavoro, deve prendere una decisione drammatica. Intanto, Jean ha assunto una nuova identità ma il poliziotto Javert è determinato a stanarlo.

Stasera su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA Nuovo appuntamento con la versione “crociera” di “Primo appuntamento”. I single partono per un viaggio nel Mediterraneo per scoprire se sono fatti l’uno per l’altra. A bordo c’è anche Flavio Montrucchio.

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (20ª st., ep. 3) «Un disegno di morte » con Neil Dudgeon Al festival dei fumetti a Carvey Valley qualcuno ruba una creazione e la brucia. Ben presto, il furto si trasforma in omicidio: l’ispettore Barnaby ha diversi indiziati.

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE (21ª st., ep. 19) «Equazione con incognite» con K. Giddish I detective indagano sul caso di Jill, che sembra essere stata drogata e stuprata da un uomo appena conosciuto attraverso un’app di incontri. Rollins riceve buone notizie… Segue ep. 20.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 19.00 MOONFALL (Usa/Cina/G.B/ Canada 2022) di Roland Emmerich con Patrick Wilson Una forza sconosciuta manda la Luna in rotta di collisione con la Terra. La ex astronauta Fowler tenta una disperata missione con l’ex collega Harper e il nerd Houseman.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 DJANGO UNCHAINED (Usa 2012) di Quentin Tarantino con Jamie Foxx Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo Django che li conosce. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO (G.B./Usa ‘05) di Mike Newell con Daniel Radcliffe, Emma Watson Harry deve gareggiare nel prestigioso torneo Tre Maghi. La competizione vede la partecipazione dei rappresentanti delle più famose scuole di magia.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ROBIN HOOD (Usa/G.B. ’10) di Ridley Scott con Russell Crowe, Cate Blanchett L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni. Allora…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 PETRA 2 «Serpenti nel paradiso » con Paola Cortellesi Petra e il vice ispettore Antonio Monte, con il quale ormai ha un rapporto solido, devono far luce sulla morte di un giovane avvocato, dalla vita apparentemente perfetta. Ma durante le indagini i due scoprono che…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI con A. Borghese Rivediamo una sfida tra quattro ristoratori della Valle d’Aosta per aggiudicarsi il titolo di “miglior cena di Natale”. Poi la puntata girata quest’anno in Scozia, a Edimburgo, per mettere a confronto quattro ristoranti italiani.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª st., ep. 3) «Secondo del suo nome» con Matt Smith Westeros è minacciata da Nutrigranchi. Corlys Velaryon spinge Daemon ad allearsi con lui. Rhaenyra è contaria alle nozze del padre, re Viseryus, con Alicent. A seguire, ep. 4.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 CHICAGO MED (8ª st., ep. 7) «The Clothes Make the Man… Or Do They?» con Jessy Schram L’ospedale esaurisce i camici costringendo lo staff a improvvisare. Will e Hannah devono lavorare insieme e sembrano riavvicinarsi. La vita del figlio di Archer è in pericolo.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 PROFESSOR WOLFE con Babou Ceesay, Shaniqua Okwok Wolfe, scienziato forense, e la sua squadra, vengono chiamati per indagare sulla morte di un uomo fatto a pezzi da una macchina disossatrici. Si tratta di incidente o omicidio? A seguire, l’episodio 2.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 JULIAN ASSANGE – IL PREZZO DELLA LIBERTÀ La vicenda giuridica del fondatore di WiriLeaks. Accusato di spionaggio per aver pubblicato online documenti riservati, su di lui pende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti.

Programmi TV su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 ALADDIN

23.45 UN BEBÈ PER NATALE

1.30 IN VACANZA CON VIVA RAI2!

Programmi TV su Rai 2

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2/TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG MEDICINA 33

14.00 CHRISTMAS AT PLAZA

15.35 BELLAMA’

16.55 NATALE ALLE HAWAII

18.30 TG2 TELEGIORNALE/18.55 TG SPORT SERA

19.05 CASTLE

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 THE NET – GIOCO DI SQUADRA 1ª

23.15 BAR STELLA

Programmi TV su Rai Tre

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

16.20 IN CAMMINO

16.40 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO Documenti

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.35 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.20 C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA

Programmi TV su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.45 UN NAPOLETANO NEL FAR WEST

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.20 ZONA BIANCA

0.30 U-571

Programmi TV su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 FRATELLI CAPUTO

15.40 GRANDE FRATELLO VIP Reality

15.50 UN ALTRO DOMANI

16.45 ALL’IMPROVVISO… L’AMORE

18.45 CADUTA LIBERA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 LA BANDA DEI BABBI NATALE

23.25 TG5 TELEGIORNALE

24.00 INDOVINA CHI VIENE A NATALE?

Programmi TV su Italia 1

12.10 COTTO E MANGIATO – IL MENÙ

12.25 STUDIO APERTO

13.00 SPORT MEDIASET Tg Sportivo

14.05 LADYHAWKE

16.30 ALLA RICERCA DELLA STELLA DEL NATALE

18.15 TIPI DA CROCIERA

18.20 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

21.20 BILLY ELLIOT

23.45 NOI SIAMO INFINITO

Programmi TV su La 7

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 VIRNA LISI – LA DONNA CHE RINUNCIÒ A HOLLYWOOD

23.00 COME UCCIDERE VOSTRA MOGLIE

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi TV su TV 8

12.45 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

14.00 NATALE ALLE HIGHLANDS

15.45 TUTTO CIÒ CHE VOGLIO A NATALE

17.30 UN NATALE INCANTATO

19.15 4 RISTORANTI Reality

20.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

21.30 UN DESIDERIO PER NATALE

23.15 LA PARATA DI NATALE

Programmi TV su Nove

13.20 IL TUO PEGGIOR INCUBO

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 IP MAN 2

23.35 LARA CROFT – TOMB RAIDER

1.35 AIRPORT SECURITY: EUROPA

Programmi TV su Mediaset 20

11.40 ARROW

12.30 CHICAGO FIRE

14.15 CACCIA ALLA SPIA

15.45 DR. HOUSE

17.30 ARROW

18.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 INDEPENDENCE DAY

24.00 IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE

Programmi TV su Rai 4

11.10 CSI: VEGAS

11.55 SENZA TRACCIA

14.10 COLOSSAL

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.15 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.50 RESIDENT ALIEN

21.20 GRAVITY

22.50 WOLDERLAND

23.25 SLEIGHT – MAGIA

Programmi TV su La 7 D

10.25 I MENÙ DI BENEDETTA

13.05 LA CUCINA DI SONIA

13.40 GREY’S ANATOMY

15.30 DROP DEAD DIVA

18.10 TG LA7D

18.15 GHOST WHISPERER

20.00 LA CUCINA DI SONIA

20.30 LINGO – PAROLE IN GIOCO

21.30 BROTHERS & SISTERS

0.30 LA CUCINA DI SONIA

Programmi TV su Cielo

11.30 PILLOLE TG

13.45 MASTERCHEF ITALIA

16.45 FRATELLI IN AFFARI

17.45 BUYING AND SELLING

19.00 LOVE IT OR LIST IT – PRENDEREO LASCIARE TORONTO

19.45 AFFARI AL BUIO

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.30 TALE MADRE, TALE FIGLIA

Programmi TV su TV 2000

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

11.55 ANGELUS/TG 2000

12.20 L’ORA SOLARE

13.20 FIORI D’ARANCIO

15.00 LA CORONCINA…

15.15 SIAMO NOI

16.00 FIORI D’ARANCIO Telen.

17.30 DIARIO PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 IN CAMMINO Documenti

20.30 TG 2000

20.55 MY FAIR LADY

22.35 RETROSCENA

23.55 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi TV su Focus

14.00 GRANDI FELINI. I DOMINATORI DELLA TERRA

15.00 LE CITTÀ PERDUTE DELLABIBBIA

17.00 MAYDAY: AIR DISASTER

18.00 GIGA STRUTTURE Doc

19.00 MEGA SHIPPERS Doc.

20.15 COSE DI QUESTO MONDO

21.15 NATI SULLE MONTAGNE ROCCIOSE

23.15 PENDENTE E INDISTRUTTIBILE

Programmi TV su Iris

12.35 CHIAMAMI AQUILA

14.45 LOTTA ALL’ULTIMO SANGUE

16.40 GORILLA NELLA NEBBIA

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 NESSUNA PIETÀ PER ULZANA

23.10 ALFABETO Talk

23.30 IL GRANDE JAKE

Programmi TV su Rai Movie

12.15 SANDOKAN ALLA RISCOSSA

13.55 A QUALCUNO PIACE CALDO

16.10 MATRIMONIO ALL’ITALIANA

18.00 OCCHIO ALLA PENNA

19.45 STANLIO E OLLIO – ALLEGRIGEMELLI

21.10 SISSI – DESTINO DI UNA IMPERATRICE

23.10 ADDIO, MIA REGINA

Programmi TV su Italia 2

13.25 FRIENDS

15.40 CAPITAN HARLOCK Cartoni

17.30 NARUTO SHIPPUDEN

19.00 MIKE & MOLLY

21.15 HIGHLANDER – L’ULTIMO IMMORTALE

23.35 I GRIFFIN

0.55 DUNCANVILLE

Programmi TV su La 5

11.40 BEAUTIFUL

12.00 TERRA AMARA

12.30 GRANDE FRATELLO VIP

12.45 4 FANTASMI PER UN SOGNO

14.35 UNA MAMMA PER AMICA

16.35 SACRIFICIO D’AMORE

18.40 GRANDE FRATELLO VIP

19.00 GRANDE FRATELLO VIP

19.10 ELISA DI RIVOMBROSA

21.10 GRANDE FRATELLO VIP

1.00 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi TV su Cine 34

11.30 COM’È DURA L’AVVENTURA

13.25 FRACCHIA LA BELVA UMANA

15.20 IL PARADISO ALL’IMPROVVISO

17.10 MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

19.05 BAGNOMARIA

21.00 DIN DON – IL PAESE DEI BALOCCHI

23.00 UN DOLLARO DI FIFA