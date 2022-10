Programmi Tv Stasera venerdi 28 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Tale e quale show Arrivato alla 12ª edizione, lo show musicale

condotto da Carlo Conti mantiene la freschezza

dei primi anni grazie anche a concorrenti

di talento come Antonino Spadaccino (39),

vincitore di «Amici» nel 2005, che ha trionfato

nelle prime due puntate trasformandosi

in Marco Masini e Tom Walker.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 S.W.A.T. «Offline» Un hacker riesce a entrare nella

rete della polizia di Los Angeles e vende ai

criminali informazioni che riguardano gli

agenti di polizia, in particolare quelli che lavorano

sotto copertura. Hicks allerta subito

la squadra di Hondo (Shemar Moore, 52). A

seguire, l’episodio «Al miglior offerente».

Stasera su Rai Tre alle 21.25 La marcia su Roma, cronache… A 100 anni dal colpo di Stato del Partito Nazionale

Fascista, volto alla conquista del

potere da parte di Benito Mussolini, il giornalista

e scrittore Ezio Mauro ripercorre i

primi dieci mesi del 1922, segnati dalla violenza

squadrista, con l’ausilio di immagini

d’archivio e il contributo di storici ed esperti.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Gianluigi Nuzzi (53) aggiorna il pubblico sui

casi più scottanti di cronaca, avvalendosi di

ricostruzioni, testimonianze inedite e collegamenti

con gli inviati sul campo. In queste

settimane si è tornati a parlare di due vecchi

casi che riguardano la sparizione di due bambine:

Denise Pipitone e Angela Celentano.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Viola come il mare Quinta puntata Viola (Francesca Chillemi, 37) non sa se accettare o meno la proposta

di Raniero di andare a convivere. Intanto, il

sospetto avvelenamento di una giovane atleta

e la morte di un imprenditore portano

Viola e Demir a lavorare ancora insieme.

Tamara aiuta Viola nella ricerca di suo padre.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Rambo: Last Blood Rientrato negli Stati Uniti dopo una lunga assenza, John Rambo (Sylvester Stallone,

76) vive in Arizona e cura l’allevamento di

cavalli ereditato dal padre. Quando però la

nipote di una sua cara amica viene rapita in

Messico da una gang di criminali, è costretto

a tornare in azione. Scatenerà l’inferno…

Stasera su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE

Un appuntamento che ha

saputo ritagliarsi un suo spazio

nel panorama televisivo:

è quello con Diego Bianchi,

che con il suo sorriso disincantato

racconta le nevrosi e le

contraddizioni della nostra

vita quotidiana.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA

L’11ª edizione del talent culinario

giunge alla 5ª puntata. Tra i

giuriati ritroviamo Antonino

Cannavacciuolo. Gli aspiranti

chef devono realizzare un piatto

di cucina povera utilizzando tre

ingredienti della «Mistery box»:

cipolle, pane, patate.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA

Ancora buoni ascolti per i live

di Maurizio Crozza che ottiene

uno share superiore al 6%. Tra

i personaggi sempre presenti

in questa nuova stagione Giorgia

Meloni, Enrico Letta e

Vincenzo De Luca che si candida

Presidente del Pd.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TRANSFORMERS 3 (Usa

2011) di Michael Bay con Shia

LaBeouf, Josh Duhamel

Sconfitti, ma determinati a

vendicarsi, i Decepticons minacciano

ancora Sam e gli

Autobot. Quest’ultimi dovranno

affrontare anche un nuovo,

terribile nemico…

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SURVIVE THE NIGHT (Usa ‘20)

di Matt Eskandari con Bruce Willis

, Chad Michael Murray

Mathias prende in ostaggio la

moglie e la figlia del dottor Rich,

per costringerlo ad aiutare il

fratello rimasto gravemente

ferito in una rapina. Rich farà di

tutto per sopravvivere…

Stasera su Iris alle 21.00 LO STRANIERO SENZA NOME

(Usa ‘74) di e con Clint Eastwood,

con Verna Bloomcon

Un pistolero arriva in un paese

di minatori del West dove

viene assoldato per proteggere

la popolazione dai malviventi

della zona. Ma i suoi

metodi sono spietati…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LA BALLERINA DEL BOLSHOI

(Russia ‘17) di Valeriy Todorovskiy

con Margarita Simonova

Yulka ha un innato talento per

la danza e riesce a entrare in una

prestigiosa accademia. Per diventare

ballerina del Bolshoi di

Mosca, dovrà affrontare diverse

sfide e fare importanti rinunce.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 DEVIL (Usa ‘10) di John Erick

Dowdle con Chris Messina

Cinque persone rimangono

intrappolate nell’ascensore di

un palazzo. L’attesa è lunga e,

quando cominciano a succedere

avvenimenti inspiegabili,

si convincono che uno di

loro sia il diavolo…

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP

Secondo appuntamento della

settimana con la versione vip

del reality da Alfonso Signorini.

Tra i concorrenti più amati

dal pubblico c’è l’ex tronista

Luca Salatino che recentemente

ha avuto un commovente

incontro con la madre.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA DOTTORESSA DEL DISTRETTO MILITARE (It. ‘76)

con Edwige Fenech

Una dottoressa, arrivata a sostituire

un collega al distretto militare,

deve stabilire chi sia abile

alla leva. Nonostante sia incorruttibile,

non è insensibile al

fascino dei giovani uomini.

Stasera su Rai 5 alle 21.45 ROMEO E GIULIETTA

Dal Teatro alla Scala il balletto

di Prokofiev tratto dall’omonima

tragedia di Shakespeare nell’allestimento

del 2000 con la coreografia

di Kenneth MacMillan.

Protagonista Alessandra Ferri;

accanto a lei Angel Corella. Dirige

David Garforth.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 SOPRAVVISSUTI con Lino

Guanciale, Desirée Popper

La scritta ingiuriosa davanti

all’abitazione di Luca e degli

altri sopravvissuti alza la tensione.

Inizialmente tutti sospettano

di Anita, poi di Léa. Le dsue

gemelle decidono allora di scappare

da Genova.

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO «Pasta sfoglia»

Benedetta Parodi accoglie i

nove pasticcieri rimasti in gara.

Oggi dovranno cimentarsi con

una preparazione fondamentale:

la pasta sfoglia. Chi convincerà

Ernst Knam, Damiano

Carrara e Tommaso Foglia?

Stasera su Giallo alle 21.10 ALICE NEVERS (14ª st., ep. 9)

«La mia vita per la tua» con

J-M. Tinivelli, M. Delterme

La dottoressa Perrot viene trovata

morta: ha l’arteria femorale

recisa. Alice e Marquand

scoprono che la vittima aveva

subito un trapianto di rene due

giorni prima. Segue ep. 10.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO FIRE (8ª st., ep. 15)

«Chiamata non rintracciabile»

con Kara Killmer

Brett e Foster rispondono a una

chiamata e trovano tre adolescenti

in overdose da oppiacei.

Severide collabora con l’agente

di polizia Roman, che sta cercando

la sorella scomparsa.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 FIRST KILL (Usa 2017) di Steven

C. Miller con Hayden Christensen,

Bruce Willis

Will è costretto a sottostare

agli ordini di un criminale che

tiene in ostaggio suo figlio.

Ma un suo vecchio amico,

capo della polizia, capisce che

ha bisogno di aiuto…

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 ROMULUS 2 – LA GUERRA PER ROMA 3ª e 4ª puntata

Proseguono le vicende di Yemos

e Wiros legate alla nascita di

Roma. Al cast della 1ª stagione

si aggiunge Valentina Bellè

(Volevo fare la rockstar, L’uomo

del labirinto, Catch-22) nei panni

di Ersilia, sacerdotessa sabina.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 HUGO CABRET (Usa ‘11) di Martin

Scorsese con Asa Butterfield,

Sacha Baron Cohen

Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo

vive all’interno di una stazione

ferroviaria. L’incontro con un

misterioso giocattolaio lo catapulterà

in una girandola di

straordinarie avventure.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ELYSIUM (Usa 2013) con Matt

Damon, Jodie Foster

Los Angeles 2154. A causa di un

incidente sul lavoro, l’operaio

Max rimane contaminato. La

sua unica speranza è raggiungere

la stazione orbitante

Elysium, dove c’è la tecnologia

per guarire ogni malattia…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 GRETA (Irlanda/Usa 2018) di

Neil Jordan con Isabelle Huppert,

Maika Monroe

Frances, in crisi dopo la morte

della madre, stringe una morbosa

amicizia con Greta, una

ricca vedova. Le due iniziano a

frequentarsi, ma le intenzioni

di Greta si rivelano inquietanti.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA

Costantino della Gherardesca

commenta, la sfida tra quattro

agguerite spose. Come

sempre, ognuna parteciperà

al matrimonio delle altre e

giudicherà abito, location,

cibo ed evento in generale.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 SEX AND THE CITY (5ª st., ep.

3) «Punto sul trentasei» con

Cynthia Nixon, Kim Cattrall

Charlotte, Carrie, Miranda e

Samantha partono per Atlantic

City, ma la vacanza non va

come sperato perché le amiche

sono angosciate da mille

problemi. Seguono 3 episodi.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 CORONER (4ª st., ep. 7) «Non

c’è pace, per gli empi» con Roger

Cross, Serinda Swan

Jenny nota un indizio su un corpo

e rammenta di averlo già

visto. Donovan prende le distanze

da Jenny e Malik mentre si

appoggia a un gruppo di supporto.

Segue ep. 8.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 ROMA DI PIOMBO – DIARIO DI UNA LOTTA

Nei primi Anni 80, all’interno

delle Brigate Rosse cominciano

le prime fratture. Intanto, le indagini

della Sezione Speciale

Anricrimine di Roma proseguono

anche grazie alla collaborazione

di alcuni pentiti.

