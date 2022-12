Programmi Tv Stasera venerdì 9 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Quarti di finale I Mondiali del Qatar entrano finalmente nella fase decisiva: tra oggi e domani infatti si giocano le gare che esprimeranno le quattro semifinaliste del torneo. Nel pomeriggio le squadre scendono in campo all’Education City Stadium di Doha, mentre la partita delle 20 si disputa allo stadio di Lusail.

Stasera su Rai Due alle 21.20 S.W.A.T. «In arrivo» Jim Street si trova a bordo di un aereo e sta accompagnando un pericoloso prigioniero. Quando il velivolo viene dirottato, la squadra parte per salvare i passeggeri che si trovano a bordo. Hondo (Shemar Moore, 52) fa un grande passo avanti nella sua relazione con Nichelle. Segue «Dubbi».

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi m’ha visto Martino Piccione (Giuseppe Fiorello, 53), chitarrista di talento, fa da supporter ad artisti di fama, ma rimane sempre nell’ombra e nessuno conosce il suo nome. Finché un giorno, aiutato dall’amico Peppino (Pierfrancesco Favino, 53), inscena la sua sparizione per attirare l’attenzione di giornali e tv.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Penultimo appuntamento prima della pausa natalizia con il programma incentrato sui casi di cronaca nera che più scuotono il nostro Paese. Al timone, nello studio 10 di Cologno Monzese, ritroviamo Gianluigi Nuzzi (53). A un anno dalla scomparsa si torna a parlare del caso di Liliana Resinovich.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Passaporto per la libertà Terza puntata Mentre gli ufficiali della Gestapo indagano su Hardner e João, Aracy (Sophie Charlotte, 33) rilascia i visti per i passaporti di Hugo e Margarethe. Vivi va a letto con Schaffer per impossessarsi di un documento importante e incriminante. Poco dopo, Schaffer scopre che Vivi è ebrea.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Vi presento i nostri Pam (Teri Polo) e Greg Fotter (Ben Stiller, 54) sono ormai felicemente sposati e genitori di due gemelli, un bambino e una bambina. Tutto si complica durante la cerimonia di battesimo dei piccoli, alla quale partecipano anche Roz (Barbra Streisand, 77) e Bernie (Dustin Hoffman), i genitori di Greg.

Stasera su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE Se i toni “urlati“ degli altri talk show vi causano ansia, Diego Bianchi ha la ricetta giusta: un programma che, come ben sanno ormai i suoi fan, non rinuncia a informare scegliendo però il registro della leggerezza e dell’ironia.

Stasera su TV 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA Arriva all’epilogo l’11ª stagione del reality condotto da Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Scopriamo chi vincerà tra Carmine, Christian, Lia e Tracy. Ospite: lo chef del Piazza Duomo di Alba (CN) Enrico Crippa.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA Ultimo appuntamento con il live di Maurizio Crozza che il 25 novembre ha dovuto fermarsi a causa della positività al Covid 19. Dalla settimana prossima e fino a febbraio rivedremo il meglio dell’ultima stagione.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 NEXT (Usa 2007) di Lee Tamahori con Nicolas Cage L’illusionista Chris Johnson ha un dono: può vedere fino a due minuti nel futuro. Quando un gruppo di terroristi minaccia di far esplodere un ordigno nucleare, un agente dell’Fbi chiede il suo aiuto.

Stasera su Cine 34 alle 21.20 TRAUMA CENTER – CACCIA AL TESTIMONE (Usa 2019) con Nicky Whelan Maison è testimone dell’assassinio di un uomo da parte di due poliziotti corrotti, che colpiscono anche lei. Quando si risveglia in ospedale, scopre di essere sotto protezione…

Stasera su Iris alle 21.00 GUNNY (Usa 1986) di e con Clint Eastwood Tom Highway, detto Gunny, è un sergente dei marines. Quando gli viene affidato il comando di un plotone di esploratori, scopre che i soldati sono sfaticati: imporrà una ferrea disciplina.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 BOOK CLUB – TUTTO PUÒ SUCCEDERE (Usa 2018) con Diane Keaton La vita di 4 amiche over 60, emancipate e annoiate, viene scossa dalla lettura dell’audace bestseller “Cinquanta sfumature di grigio”. Le porterà a vivere flirt e situazioni “sconvenienti”.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 L’ALBA DEI MORTI VIVENTI (Usa 2004) di Zack Snyder con Sarah PolleyI pochi sopravvissuti a una misteriosa epidemia che richiama in vita i morti si barricano in un centro commerciale per respingere i loro attacchi: tra loro c’è Ana…

Stasera su La 5 alle 21.10 UN NATALE STELLATO (Usa ‘17) di John Stimpson con Nick Ballard, Jonna Walsh Julie e Rick si innamorano, ma preferiscono tenerlo segreto: le loro famiglie, che possiedono entrambe un vivaio, sono state rivali per anni, sopratutto sotto Natale…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LE COMICHE (Italia 1990) di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto Due modesti attori escono dallo schermo e si ritrovano tra il pubblico in sala. Alle prese con i più disparati mestieri, i due provocheranno inevitabilmente catastrofici guai.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 GRANDI MOMENTI DI DANZA Lo spettacolo, registrato nel 2020, accosta brani classici e moderni, interpretati dal Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. Tra gli interpreti, le prime ballerine Antonella Albano, Martina Arduino, Nicoletta Manni e Virna Toppi.

Stasera su Rai Premium alle 21.25 STORIA DI NILDE (It. ‘19) di E. Imbucci con A. Foglietta La vita di Nilde Iotti, scomparsa nel 1999. Fu la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati. Il racconto ripercorre anche la storia d’amore con Palmiro Togliatti.

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF: THE PROFESSIONALS «Affari di famiglia» Il talent di Benedetta Parodi ha una sorpresa per gli appassionati: in gara ci sono 5 famiglie che gestiscono piccole pasticcerie a conduzione familiare. In giuria Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Stasera su Giallo alle 21.10 GRANTCHESTER (6ª st., ep. 1) con Tom Brittney, Robson Green 1958. Il reverendo Davenport e l’ispettore Keating trascorrono le vacanze estive al Merries Holiday Camp. Quando il proprietario muore in circostanze poco chiare, avviano le indagini. Segue ep. 2.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (8ª st., ep. 7) «Istinto» con Patrick John Flueger, Jason Beghe La squadra deve agire sotto copertura per incastrare un trafficante di droga. Ma l’informatore di Ruzek potrebbe sconvolgere l’intera operazione. Segue ep. 8 «Proteggere e servire».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.14 IL GRANDE GIOCO con Francesco Montanari Ultimi scambi decisivi nella fiction che svela il dietro le quinte delle trattative tra club calcistici. Corso deve recuperare Lagioia e difendere la società di Dino. Intanto il doppiogioco di Elena diventa sempre più pericoloso.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 SOGNANDO MARTE (Usa ‘22) di C. Winterbauer con Cole Sprouse, Lana Condor Marte è stato colonizzato. Sophie e Walt, due studenti universitari, cercano di salire su una navicella spaziale per raggiungere i propri partner che si sono trasferiti sul pianeta rosso.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI (It. ‘19) con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 SALT (Usa 2010) di Phillip Noyce con Angelina JolieL’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 SCREAM (Usa ‘22) con Neve Campbell, Courteney Cox 25 anni dopo la serie di efferati omicidi che sconvolse Woodsboro, un altro assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti. Sidney torna nella cittadina determinata a ucciderlo.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Rivediamo la seconda tappa del cooking show di Alessandro Borghese. In questa edizione due puntate sono dedicate alla cucina italiana a Edimburgo e Fuerteventura; tra quelle in Italia: Siracusa e Livorno.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 GOSSIP GIRL (2ª st., ep. 3) con Thomas Doherty Con un episodio a settimana, in contemporanea al debutto su HBO Max, prosegue la seconda stagione del sequel della serie tv “Gossip Girl” incentrata sugli spregiudicati liceali dell’élite di Manhattan.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 I MISTERI DI AURORA TEAGARDEN: CASA JULIUS (Usa ‘16) con C. Cameron Bure Dopo una lunga ricerca, Aurora trova la casa dei suoi sogni. Quando scopre che i precedenti proprietari sono misteriosamente scomparsi, decide di far luce sul caso.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 BRAZIL 2002 (G.B./Uruguay/ Brasile 2022) di Luis Ara Ai Mondiali di calcio in Corea del Sud e Giappone del 2002 il Brasile vince in finale riscattandosi dalla sconfitta del 1998. Nel docufilm i filmati registrati dal difensore Juliano Belletti negli spogliatoi e altre interviste.

