Quanti anni ha Orietta Berti? Qual è la sua età? Qual è l’età del marito e dei figli?

Chi è Orietta Berti, la cantante che da oltre 50 anni partecipa al Festival di Sanremo. Quanti anni ha Orietta Berti? L’età, Sanremo e le canzoni la caratterizzano?

Orietta Berti è nata il 1° giugno 1943 a Cavriago, un paese in provincia di Reggio Emilia, e ha debuttato come artista musicale italiana nel 1961. In Emilia-Romagna studia canto e si esibisce in numerosi locali prima di debuttare. Una delle sue prime esperienze musicali è la partecipazione alle Voci Nuove Disco d’Oro di Reggio Emilia, dove si classifica al sesto posto grazie all’interpretazione de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, cantata da Mina. Al concorso erano presenti anche Gianni Morandi e Iva Zanicchi.

Nel 1965 diventa un’artista di fama nazionale con Un disco per l’estate, in cui canta Tu sei quello. Negli anni Settanta raggiunge il successo nazionale con la canzone Fin che la barca va. Partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1966 con Io ti darò di più, per poi tornare l’anno successivo con Io, tu e le rose.

Tra il 1972 e il 1974 incide tre album, Più italiane di me, Cantatele con me e Così come le canto. Nel 1979 pubblica il primo album per bambini, Ecco arrivare i Barbapapà. Nel 1984 inizia a produrre da sola, collaborando con Memo Remigi, Cristiano Malgioglio, Umberto Balsamo e pubblicando Le mie nuove canzoni.

Negli anni ’80 e ’90 ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Premiatissima, C’era una volta il Festival e Una rotonda sul mare. Nel 2006 ha festeggiato i suoi primi 40 anni di carriera pubblicando l’album Exitos latinos in spagnolo e nell’estate del 2021, in coppia con Fedez e Achille Lauro, ha pubblicato il singolo Mille, di cui è stato giudice a The Voice Senior.

Cinema, vita privata, marito e figli

Nei film di Ettore Scola c’è spesso Orietta Berti come attrice. Ha recitato in film come L’Uccellino della Val Padana o Quando c’era lui… cara lei! con Paolo Villaggio, tra gli altri film. Nel 2009 è stata protagonista del documentario di Daniele Colucci Finché l’Emilia va. Sandra Milo e Mara Maionchi sono state responsabili della creazione della docuserie Quelle brave ragazze, alla quale ha partecipato nel 2022.

Osvaldo Paterlini è sposato con Orietta Berti dal 1967 e sono genitori di Omar, nato nel 1975, e Otis, nato nel 1980. In particolare, Omar è sposato e ha due figlie, Olivia e Ottavia.

Nel tentativo di fornire un quadro più intimo della sua vita, Orietta Berti ha parlato apertamente dei gravi problemi di salute del coniuge, messi a dura prova da quell’incubo che è stato il Covid. In passato, Osvaldo Berti si era sottoposto a trattamenti chirurgici per i suoi problemi di salute e sappiamo che le persone con problemi medici sono ad alto rischio di Covid. È stato quindi un momento molto spaventoso e tragico per la coppia.

Il rapporto tra i coniugi Berti si basa sul sostegno reciproco, e così è stato per molti anni. Purtroppo ci sono stati diversi problemi, che hanno portato Osvaldo Paterlini a subire nove operazioni agli occhi. Orietta ha sempre manifestato il suo profondo amore per il marito, al quale si riferisce sempre con grande simpatia e soddisfazione. È un racconto di fantasia. Nel 1967 Osvaldo Paterlini e Orietta Berti si sono sposati e da allora non si sono più separati, dimostrando che il vero amore esiste davvero. La longeva coppia del mondo dello spettacolo restituisce ottimismo alle generazioni future.