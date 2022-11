Red Canzian, dai Pooh alla figlia Chiara Canzian e figlio Phil Canzian: in televisione con la moglie Beatrice Niederwieser

Red Canzian sarà ospite di Oggi è un altro giorno, a partire dalle 14.05 su Rai 1, mercoledì 9 novembre. È uno dei personaggi più amati del mondo della musica. Bruno Canzian (questo il suo vero nome), classe 1951, è un compositore, cantante, polistrumentista, produttore, bassista e cantante dei Pooh dal 1973 al 2016, nonché autore di canzoni in coppia con Valerio Negrini e Stefano D’Orazio. Canzian è stato particolarmente attivo negli ultimi tempi, poiché ha dovuto sottoporsi a una delicata operazione e a una lunga degenza in ospedale a causa di un problema cardiaco.

Nel bel mezzo della mia esperienza psichedelica, temevo di perdere il controllo del mio corpo”, ha raccontato in seguito. Ero sopraffatto dall’infezione e stavo vaneggiando durante l’operazione. Dopo cinque giorni di luci psichedeliche, sono uscito dal tunnel e ho ripreso il controllo del mio corpo, così ho potuto concentrarmi su ciò che dovevo fare. Sono stato ricoverato in ospedale il 4 gennaio, appena un mese dopo aver detto che era uscito respirando per la prima volta. Era un caso molto grave. Ci terremo in contatto di tanto in tanto, ma ho difficoltà a caricare video o a pubblicare aggiornamenti. Sappiate però che sto bene, respiro e cammino con le mie gambe”, ha dichiarato attraverso i social media. Il 4 marzo si è lentamente ripreso ed è tornato a casa dopo un ricovero di due mesi.

Il 25 gennaio apparirà per la prima volta in televisione con la sua consorte Beatrice Niederwieser, ex madre del batterista Philipp Mer, meglio conosciuto come Phil Mer. La coppia si è sposata il 9 luglio 2000. Prima di diventare un Red Canzian, ha avuto molte storie d’amore, tra cui Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. Il 29 giugno 1986 ha sposato la cantante Delia Gualtiero, sua compagna dal 1980. La loro unione termina nel 1992. Dalla relazione nasce Chiara. Dopo l’arrivo di Beatrice, il suo più grande amore, ha sviluppato un interesse per i bonsai e i fiori ed è passato ad essere vegano per motivi morali, essendo stato vegetariano per 13 anni.

Casanova Opera Pop, il musical dell’ex Pooh Red Canzian che ha debuttato nel 2020, sarà in tournée in tutta Italia a dicembre 2022. Casanova Opera Pop aprirà la stagione al Teatro Malibran di Venezia il 3 dicembre e proseguirà con 60 spettacoli in città nazionali (per maggiori informazioni, visitare il sito casanovaoperapop.it). Il pubblico vivrà una performance immersiva nella Venezia del XVIII secolo, dove saranno presenti 11 cantanti-attori, 10 ballerini acrobatici, oltre 30 canzoni dal vivo, più di 100 costumi e oltre 300 cambi di scena.

Chi è Chiara Canzian: età e lavoro

Chiara Canzian è nata il 13 dicembre 1989 a Vittorio Veneto e ha ereditato l’amore per la musica dal padre. All’inizio credeva che la musica sarebbe stata la sua strada, e insieme al fratellastro Phil ha creato la canzone “Il calcio del sorriso”, che è diventata l’inno del Treviso.

Nel 2009 ha pubblicato il brano “Prova a dire il mio nome” nel tentativo di affermarsi come cantautrice. Con questo brano fa la sua prima apparizione al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”. Il suo secondo e ultimo album, “Il mio sangue”, è stato pubblicato anni dopo.

Quando ha deciso di concentrarsi sulla cucina piuttosto che sulla sua arte, ha lanciato Roots, un blog che propone ricette vegetariane ma ricche di sapore. Sul sito ha dichiarato di amare la complessità della musica. La musica, ha detto, è un campo di battaglia di contrasti emotivi molto forti, di momenti difficili e anche, sì, di piaceri meravigliosi. Credo che, a causa dei suoi aspetti instabili, avessi bisogno di fare una pausa, prendere fiato e trovare pace in qualcosa che non mi stressasse emotivamente. È così che mi sono avvicinata alla cucina come professione, in modo simile a quando da bambina preparavo i biscotti con mia madre, come un modo per cercare rifugio.

Phil Canzian, chi è

Figlio di Beatrice (Beatrix) Niederwieser, seconda moglie del bassista dei Pooh Red Canzian, Philipp Mersa è musicista, batterista e compositore. Mentre si prepara a raggiungere Serena Bortone nella puntata di mercoledì 9 novembre di Oggi è un altro giorno, saranno in studio con lei quelli che oggi sono i suoi genitori.

Il nome completo del batterista è Philipp Mersa, ma è conosciuto anche con il nome del padre “adottivo” Canzian o con il diminutivo Phil Mer. È stato quest’ultimo a regalargli la sua prima batteria quando è nato nel 1982, il 13 ottobre. Oggi ha esattamente 40 anni. A 16 anni ha aperto il tour estivo dei Pooh (era il 1998) mentre due anni dopo ha registrato il suo primo CD di musica fusion.

Come batterista, compositore e musicista, ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti italiani. Ha lavorato con Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Alex Britti, Francesco Renga e molti altri. Nel corso della sua carriera ha mantenuto un legame attivo con il gruppo storico in cui è presente Red Canzian. Oltre a collaborazioni con altri artisti come Lorenzo Fragola e Zero Assoluto, ha recentemente collaborato con il grande cantautore Francesco Guccini per il suo nuovo lavoro in uscita a novembre 2022.