Sai chi è Gabriel Garko? Età, altezza, malattia, vita privata, fidanzato, figli e Ballando con le stelle

Gabriel Garko a Ballando con le Stelle: età, altezza, malattia

Dario Gabriel Oliviero – noto professionalmente come Gabriel Garko – è nato a Torino il 12 luglio 1972. Il padre è di origine veneta e la madre catanese. Ha tre sorelle maggiori: Nadia, Sonia e Laura. Il nome Gabriel sembra essere ispirato al nome da ragazza della madre, Garchio. Dopo aver vissuto l’infanzia a Settimo Torinese, si trasferisce a Zagarolo, in provincia di Roma, dove apre un maneggio chiamato Otello in onore del suo cavallo preferito.

Dopo aver partecipato ad alcuni programmi televisivi e aver lavorato ad alcuni fotoromanzi, l’attore ha raggiunto la notorietà nel 2006 con il film drammatico Onore e Rispetto, vincitore di ascolti. Da allora, è apparso in diverse serie televisive e ha recitato in film d’autore come Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli o Senso ’45 di Tinto Brass. Nel 2016 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti e Virginia Raffaele. Nel corso degli anni, gli haters lo hanno accusato di ritocchi estetici; tuttavia, l’uomo stesso ha sempre negato tali affermazioni.Nel 2021, ha perso il padre dopo una lunga malattia. Pochi mesi dopo ha dovuto dire addio anche al suo amato cane Aragon, a cui era molto legato.

Vita privata, coming out, fidanzato e figli dell’attore

Gabriel Garko ha fatto coming out durante la partecipazione al programma Grande Fratello Vip. Secondo l’attore, ha avuto due o tre relazioni sessuali etero quando aveva 17 anni. In questa società non è giusto”, ha dichiarato. Non è facile fare coming out, è una scoperta che ti “butta giù”. Potresti incontrare qualcuno che sfrutta la tua vulnerabilità se ti dichiari non etero. Avere a che fare con questo mostro che emerge da dentro di te è estremamente duro e può essere estremamente pericoloso se incontri qualcuno che lo sfrutta. Oggi potrebbe essere più facile, i miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi, mi hanno protetto e coperto. Ho sempre vissuto bene la mia sessualità a casa prima di iniziare questo lavoro”.

L’attore ha avuto una relazione con Eva Grimaldi e Adua del Vesco per tre anni prima di rivelare la sua identità sessuale. Inoltre, è stato legato a Gabriele Rossie per 11 anni, anche se la loro relazione è terminata. Dal 2019 Lorenzo Licitra ha una relazione sentimentale con lui. Recentemente, Matia Emme, manager milanese, avrebbe avuto una relazione con un giovane napoletano di nome Gaetano Salvi. Garko avrebbe una relazione sentimentale con Matia Emme dopo una breve relazione con quest’ultima.