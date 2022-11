Sai chi è Gino Santercole ex moglie Anna Moroni: età, figli, Claudia Mori

Anna Moroni era l’ex moglie del cantautore Gino Santercole, figlio di Rosa Celentano e fratello dell’artista Adriano Celentano. Oggi il talk show di Rai 1 Oggi è un altro giorno dedica un servizio a Santercole, condotto da Serena Bortone. Conosciamo meglio Moroni.

Cosa sappiamo su Anna Moroni l’ex moglie di Gino Santercole

Gino Santercole era il nipote del cantante Adriano Celentano, ma negli anni Sessanta, con un intreccio degno di una vecchia soap opera, sposò a Milano Anna Moroni, sorella di Claudia Mori, prima moglie di Celentano. In pratica, Gino Santercole divenne il cognato dello zio. Non a caso è ancora oggi conosciuto come “zio” o “nipote” di Celentano. Ma la loro unione si sgretolò dopo pochi anni e si concluse con un burrascoso divorzio intorno al 1968. Ciò provocò diverse ripercussioni per Santercole sia a livello familiare che professionale. La riconciliazione avvenne anni dopo: nel 1999 Santercole collaborò con Pio Trebbi a L’ultimo del clan , un album di Trebbi in cui scrissero insieme diverse canzoni. Santercole contatta Celentano, che decide di far partecipare i due a una puntata del suo programma televisivo Francamente me ne infischio.

La seconda moglie Melù Valente

Ma secondo Melù Valente, seconda moglie di Santarcole e madre dei suoi figli, questo incidente rappresentò una riconciliazione tra i due uomini dopo i precedenti dissapori.

“Sa perché hanno accettato di far cantare Gino? Perché tutti i fans storici di Celentano chiedevano le ragioni della sua assenza. E Adriano ha ceduto, talvolta fa periodici lavaggi di coscienza, è tipico del suo carattere”.

Melù Valente incontrò il cantautore sul set nel 1973. La coppia ha avuto un figlio: Adriano. Lei, di professione attrice, rimase accanto a Gino Santarcole fino alla sua morte dopo oltre 40 anni di vita trascorsi insieme.