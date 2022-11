Sai chi è Mariann Barrena McClay moglie di Carlo Ancelotti?

Lunedì 24 maggio 2021, la seconda moglie di Carlo Ancelotti, Mariann Barrena McClay, è diventata improvvisamente famosa quando si è diffusa la notizia della perdita della figlia Katia Ancelotti e del figlio Davide Ancelotti, a causa della morte dell’ex moglie Luisa Gibellini, da cui aveva divorziato nel 2010, dopo 25 anni di matrimonio.

Carlo Ancelotti ha frequentato brevemente Marina Cretu, una giornalista rumena, dopo la separazione dalla moglie. Nel 2011, l’ex calciatrice della Roma Mariann Barrena McClay, manager canadese di origini spagnole, ha incontrato Ancelotti a Londra durante il periodo in cui era manager del Chelsea. L’ex calciatore è rimasto talmente affascinato dalla sua bellezza da desiderare di conoscerla meglio, scoprendo ben presto di essere ricambiato.

MARIANN BARRENA MCCLAY, MOGLIE DI ANCELOTTI: MATRIMONIO NEL 2014

Mariann Barrena McClay e Carlo Ancelotti si sono sposati a Vancouver, in Canada, nel 2014, circondati da un numero limitato di invitati e da una manciata di fotografie postate su Instagram. Nonostante Mariann sia stata vista accanto all’attuale allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti in occasione di eventi calcistici e folcloristici, come ad esempio l’Oktoberfest di Monaco, quando lui allenava il Bayern Monaco, è sempre stata molto discreta. Per mantenere la massima segretezza sui social media, non si mette mai al centro della scena rispetto al suo compagno, e anche su Facebook (dove la visualizzazione dei contenuti è limitata, si possono vedere solo alcune foto del suo profilo, ndr) il suo account è privato. Il risultato di questa analisi, che deve portare a una sola conclusione, è il pragmatismo richiesto a ogni manager.