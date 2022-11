Sapere chi sono Alice e Federico figli di Claudio Bisio? Età, carriera, vita privata e moglie

Claudio Bisio è un conduttore e attore televisivo italiano che negli anni ha condotto molti programmi di successo. Qualche anno fa lo abbiamo visto sul palco dell’Ariston nel 2019 dove ha parlato di suo figlio Federico. È un padre molto coinvolto dai suoi figli e non perde occasione per parlare di loro e di quanto li ami. Chi sono i figli di Claudio Bisio?

Il comico e conduttore televisivo Claudio Bisio e la giornalista e autrice Sandra Bonzi stanno insieme da quando si sono conosciuti. Hanno due figli, Federico e Alice, nati dal matrimonio. In realtà, i due stanno insieme da quando si sono conosciuti come studenti universitari. Hanno vissuto insieme come una famiglia per decenni prima di sposarsi. Nonostante mi piacesse raccontare barzellette, non ero così divertente come pensavano i miei figli. Quando ero a casa con loro, spesso facevo ridere più io che loro. Ho rubato loro diverse barzellette. Quando lo scopriranno, temo che chiederanno i diritti”, ha confessato. Ha rubato alcune battute ai suoi figli, di cui si pente.

Chi è Alice Bisio

Nonostante sia una studentessa di biologia, Alice è nata nel 1996 e non ha ancora deciso se seguirà le orme del padre. La sua vita privata non è al momento sotto i riflettori e cerca di mantenere la sua privacy. Anche se mantiene delle restrizioni sui suoi account di social media per scoraggiare gli occhi dei ficcanaso, ciò lascia intendere quanto efficacemente abbia evitato di seguire le orme del padre.

Chi è Federico

Artista, è nato nel 1998 e vive in Australia. Non sappiamo su cosa abbia scelto di concentrarsi, ma sappiamo che si è trasferito lì per svolgere la sua professione. È stato protagonista di uno sketch di Claudio Bisio al Festival di Sanremo 2019, dove ha collaborato con Virginia Raffaele insieme a Claudio Baglioni. Del figlio sappiamo che adora Antonello Venditti, al quale avrebbe inviato un video in cui canta una delle sue canzoni più famose, “Notte prima degli esami”.