Sapete che lavoro fa Lorenzo Biagiarelli il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Qual è l’occupazione professionale di Lorenzo Biagiarelli, il partner di Selvaggia Lucarelli in gara nella versione 2022 del programma Ballando con le stelle?

Lorenzo Biagiarelli, spasimante di Selvaggia Lucarelli, è uno chef affermato. Sarà il compagno di ballo di Anastasia Kuzmina nell’edizione 2022 di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Nato a Cremona nel 1990, Lorenzo si è fatto conoscere nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione di sempre. La cucina è il suo vero amore, che è poi diventato la sua professione. Biagiarelli si era laureato in storia e aveva tentato la carriera musicale con lo pseudonimo di B-Law, ma la svolta è arrivata grazie alla cucina e in particolare ai social media, che hanno rappresentato per lui una grande piattaforma.

Su internet, il compagno di Selvaggia Lucarelli è famoso come Social Chef, grazie ai suoi video di piatti internazionali imparati nei suoi numerosi viaggi. Con l’aumentare della sua fama, gli è stata offerta la possibilità di apparire in televisione, e nel 2019 è stato scelto come giudice per il programma Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast, seguito dal programma di Rai 1 del 2020 È sempre mezzogiorno! Lorenzo è quindi diventato una presenza celebre nel mondo della cucina e sulla sua pagina Instagram continua a postare le sue ricette speciali e le foto di viaggi sorprendenti, spesso in compagnia di Selvaggia Lucarelli, la sua compagna con cui è anche in coppia a Ballando con le stelle.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli: la storia d’amore

Il ballerino di Ballando con le stelle è diventato molto famoso grazie alla sua relazione con Selvaggia Lucarelli, che è un personaggio noto dello spettacolo italiano. La giornalista è molto attiva sui social media e si vede spesso in TV. La loro relazione ha suscitato molte critiche a causa del divario di età che li separa: lei ha 15 anni più di lui. Tuttavia, la coppia non presta attenzione ai commenti negativi ed è estremamente felice insieme. Spesso pubblicano foto dei loro viaggi sui social media.

Il forte legame tra i due è stato reso ancora più forte dalla passione che li accomuna. Una caratteristica unica di questa stagione di Ballando con le stelle è che sia Lorenzo che Selvaggia sono nel programma di Milly Carlucci; Lorenzo è un concorrente mentre Selvaggia è un giudice. Questo interessante abbinamento ha suscitato un po’ di confusione sui social media, ma alla fine si tratta solo di un intrigante colpo di scena. Dopo tante esperienze insieme, i due hanno condiviso anche questa a Ballando con le stelle.