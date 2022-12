La vita di Ema Stokholma, chi è l’ex fidanzato Gemitaiz

All’Ariston, Amadeus ha condotto per la terza e ultima volta il Festival di Sanremo e ha stabilito numerosi collegamenti con Rai Radio 2, che ha interrogato i concorrenti una volta terminati i loro numeri. Sul web, Ema Stokholma ha stupito molti. Ecco chi è.

Facciamo la conoscenza della famosa disc jockey e conduttrice radiofonica Ema Stokholma. Sapete che uno dei suoi ex partner è un musicista molto apprezzato? Ecco lo scoop.

Chi è Ema Stokholma

Morwenn Moguerou, meglio conosciuta con il nome d’arte Ema Stokholma, è una celebrità francese che ha raggiunto il successo in vari campi. È un’affermata DJ, conduttrice radiofonica e televisiva, artista e modella con cittadinanza italiana. Nel 2020 è stata la conduttrice del PrimaFestival e di AmaSanremo durante il Festival di Sanremo inaugurale presentato da Amadeus. Ha inoltre trasmesso in diretta su Rai Radio 2 il Festival di Sanremo 2021.

L’anno scorso ha fatto il suo ingresso nell’industria musicale con il suo primo singolo, Menage a trois. Inoltre, ha ottenuto il Premio Bancarella per la sua autobiografia, For My Own Good. Attraverso il suo libro, è stata in grado di raccontare le sue lotte personali, nella speranza di fornire una fonte di speranza a chiunque si trovi in una situazione difficile. Il suo lavoro ha dimostrato che è possibile lottare contro qualsiasi difficoltà della vita.

Sua madre era una persona oppressiva e suo padre li aveva lasciati quando lei non era ancora nata. Per sfuggire a questa dura verità, Ema ha usato la sua creatività: “Tutto è iniziato con una doccia fredda. Mi tirava nella vasca da bagno e mi ci buttava dentro mentre ero ancora vestita. Di tanto in tanto mi immergeva la testa. Era un mostro. Più tardi ho capito perché mi faceva quelle cose”. Non aveva nulla. Non la disprezzo più”.

Ema Stokholma, ex fidanzato

Ema Stokholma è una donna in carriera di successo con molti talenti. Essendo un personaggio pubblico, la sua vita privata è spesso al centro delle cronache. Uno dei suoi famosi ex fidanzati è il rapper italiano Gemitaiz. La loro relazione, durata due anni, è stata tumultuosa e piena di emozioni. Ema ha descritto l’esperienza come bella e complicata allo stesso tempo, anche se le ragioni esatte della separazione rimangono sconosciute. È probabile che a causare la rottura della relazione siano state alcune incompatibilità caratteriali.

Gemitaiz è una contraddizione ambulante, e questo è stato evidente quando si è separato da Ema Stokholma. Sembrava quasi che volesse vendicarsi di qualcosa e lo ha fatto pubblicando sui social media una foto esplicita di un’altra donna, Sara Calixto. Questo ha fatto scalpore in rete e per un certo periodo si è parlato di lui, ma non per la sua musica.