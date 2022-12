Sapete chi è Alex di Giorgio ex fidanzato Ivano Marino

Ivano Marino è passato dall’essere conosciuto solo da Uomini e Donne a diventare un influencer di Instagram. Molti lo considerano solo l’ex compagno di Alex Di Giorgio, ma andiamo più a fondo per saperne di più su di lui.

Ivano Marino, nato nel 1988 in Calabria, aveva delle ambizioni e, dopo la maturità, ha lasciato rapidamente la sua terra per studiare a Roma. Il suo portamento attraente e il suo atteggiamento sicuro di sé gli hanno permesso di entrare nel mondo dello spettacolo. È stato l’ex compagno di Alex Di Giorgio, nuotatore di successo e nota star televisiva, e la loro relazione è stata oggetto di molte notizie. Alla fine i due si sono lasciati e qui di seguito analizziamo i motivi e tutti i dettagli sull’ex volto di Uomini e Donne.

Maria De Filippi gli ha offerto l’opportunità di essere uno dei corteggiatori di Uomini e Donne, dove era attratto da Laura Lella. Tuttavia, la donna lasciò il programma senza scegliere nessuno di loro. Consapevole dell’interesse del pubblico nei suoi confronti, Ivano Marino ha iniziato a prestare maggiore attenzione alla sua presenza sui social media. Di conseguenza, è diventato noto come influencer e fashion blogger e ha persino avuto la possibilità di apparire nel programma Jump di Teo Mammucari. In seguito, sono state fatte delle speculazioni sull’ex compagna di Alex Di Giorgio: alcuni hanno suggerito che avesse una relazione con Emma Marrone. Tuttavia, non ci sono prove che lo dimostrino. Ci sono state altre voci, come quella che lo vedeva legato a Nadia Rinaldi, che nessuno ha confermato o smentito.

Ivano Marino ha annunciato pubblicamente ai suoi 400 mila follower su Instagram di aver avuto una relazione con Alex Di Giorgio per un anno e mezzo. Successivamente, si è fidanzato con Marco Carta e si è trasferito nella sua casa di Roma. Attualmente, Ivano è felicemente sposato con Giacomo Dal Porto, che è un dentista e non è coinvolto nel mondo dello spettacolo. La coppia vive con un cane domestico, Klaus, che si è affezionato a Ivano. Per quanto riguarda la sua carriera, Ivano è l’amministratore delegato di un’azienda che produce prodotti per animali, nota come Muppetline.

Alex Di Giorgio e Ivano Marino perché si sono lasciati

Alex Di Giorgio e Ivano Marino si sono lasciati in modo burrascoso dopo una relazione durata 18 mesi. Il nuotatore ha accusato l’influencer di stalking, e questo ha portato a una condanna di Ivano Marino a due anni di carcere, poi ridotti a 14 mesi. Tra il 2013 e il 2014 sono stati segnalati casi in cui Ivano Marino avrebbe compiuto atti ostili nei confronti del suo ex compagno, come la minaccia di rivelare la sua omosessualità. Anche Marco Carta, un testimone, è stato coinvolto nel procedimento giudiziario. In appello, Ivano Marino è stato condannato per stalking e gli è stata inflitta una pena di sei mesi, mentre i giudici lo hanno assolto.