Sapete chi è Alex Di Giorgio? Età, fidanzato e compagno, vita privata, ballando con le stelle

Ecco tutte le informazioni necessarie su Alex Di Giorgio, il famoso nuotatore italiano che si è fatto conoscere grazie alla vittoria ai Giochi Olimpici di Londra 2012, arrivando decimo nella staffetta 4×200 stile libero. Ha vinto anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo, l’argento all’Università e l’oro in molti altri eventi. Tutto quello che c’è da sapere su di lui è qui!

Alex Di Giorgio, chi è: età, altezza e peso

Nome vero: Alex Di Giorgio

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 28 luglio 1990

Età: 32 anni

Altezza: 186 cm

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: nuotatore

Medaglie: 9 (3 ori, 5 argenti, 1 bronzo)

Biografia e carriera

A diciassette anni, Di Giorgio ha vinto la sua prima medaglia d’argento internazionale agli Europei di Anversa 2007 nella staffetta 4×200 metri. Nello stesso anno si è confermato ai Campionati Mondiali Giovanili 2008 di Monterrey con un argento nei 400 metri, e ai Campionati Europei Giovanili 2008 di Belgrado dove ha portato a casa due medaglie: il terzo posto nei 200 metri e il secondo nei 400 metri.

È uno dei migliori velocisti italiani che ha vinto molti premi e medaglie internazionali. Ha partecipato alle Olimpiadi di Londra del 2012, ma è stato eliminato nelle qualificazioni. Nel 2013 ha vinto tre medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin, classificandosi sesto nei 200 metri e settimo nei 400 metri. Nel 2016 ha rappresentato nuovamente l’Italia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove ha conquistato una medaglia d’argento per il suo Paese vincendo la staffetta 4×10 insieme a Lorenzo Zazzeri, Ivano Vendrame e Alessandro Miressi.

Il 6 marzo 2020, mentre si allenava nel ritiro della nazionale a Livigno, Alex è risultato positivo all’ostarina, una sostanza vietata che produce effetti simili agli steroidi. Dopo essere stato temporaneamente sospeso in via cautelare dal Tribunale antidoping, è stato stabilito che Alex non aveva intenzione di doparsi e quindi la sua sospensione è stata revocata.

Alex Di Giorgio, chi è: fidanzato e compagno, tutto sulla vita privata

Alex Di Giorgio è dichiaratamente omosessuale. Non si sa molto, però, della sua vita privata. È stato fidanzato con vano Marino, influencer e personaggio televisivo del programma Uomini e Donne e Jump! Quest’ultimo, dopo la rottura, lo avrebbe molestato per mesi. Avrebbe anche minacciato di rendere pubblica la loro storia e di far conoscere all’ambiente sportivo la sua omosessualità. Per questo motivo il giovane è stato condannato. Non è noto se Alex Di Giorgio, ad oggi, abbia un fidanzato o un compagno”.

