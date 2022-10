Sapete chi è Andreea Rabciuc fidanzato, droga: la storia della ragazza scomparsa e ultime notizie

Chi è Andreea Rabciuc, la campionessa di tiro a segno che vive a Jesi e di cui non si hanno più notizie dal 12 marzo 2022? Il 12 marzo 2022 Andreea Rabciuc è scomparsa mentre partecipava a una festa in una villetta vicino ad Ancona, in Italia. La 27enne rumena si è allontanata dalla festa ed è scomparsa nel nulla, secondo la ricostruzione della polizia. Non si sa se Andreea Rabciuc stesse lavorando come barista al pub irlandese Oscar Wilde, visto che il giorno dopo era aperto. Aveva molti piercing, tatuaggi e abiti colorati e originali. Al momento della scomparsa aveva i capelli blu e indossava una giacca bianca, una felpa grigia, jeans con stampe di Tom & Jerry e stivali neri. Portava anche uno zaino vere fluo.

Andreea Rabciuc chi è: fidanzato

Simone Gresti è accusato di aver rapito la sua fidanzata Andreea Rabciuc, vista per l’ultima volta a una festa venerdì sera. Simone Gresti è accusato di aver rapito la sua ragazza, Andreea Rabciuc. Pare che la 27enne abbia lasciato la festa dopo un terribile litigio con lo stesso Simone. Alcuni amici hanno riferito che il giovane l’ha insultata e le ha tenuto il telefono: “Lei voleva andarsene e si è incamminata verso Moie. Lui l’ha insultata con parole terribili e lei è rimasta in silenzio. Voleva andarsene. Lui non le ha dato il telefono perché ha detto: ‘Contatterò la madre del tuo socio’. Le ha restituito il telefono alla madre solo domenica pomeriggio, dopo averne constatato la scomparsa”. Simone Gresti dice di aver saputo della scomparsa della sua ragazza solo domenica pomeriggio, dopo aver restituito il telefono alla madre.

Andreea Rabciuc droga

Si indaga sulla vita di Andreea Rabciuc, scomparsa la settimana scorsa. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se sia stata vittima di un crimine. Non sono emersi problemi di droga durante la sua vita, ma la ragazza aveva detto all’ex fidanzato Daniele che voleva cambiare vita e unirsi alla comunità. I due si erano dati appuntamento il giorno dopo la sua scomparsa. “Sto lavorando con i carabinieri”, ha detto Daniele. Andreea e il suo fidanzato, Simone, sembravano avere molti conflitti a causa degli incontri di Andreea con Daniele.