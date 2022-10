Sapete chi è Dejan Kulusevski? Età, carriera, biografia, nazionalità

Dejan Kulusevski ( Stoccolma , Svezia , 25 aprile 2000 ) è un calciatore svedese di origine macedone , centrocampista del Tottenham Hotspur FC della Premier League inglese , in prestito dalla Juventus FC della Serie A italiana . Dal 2019 è un internazionale con la nazionale svedese .

Traiettoria

Dopo aver iniziato ad allenarsi come calciatore nelle categorie inferiori dell’IF Brommapojkarna , finalmente nel 2016 è partito per l’ Atalanta BC , dove ha giocato altri tre anni nei ranghi inferiori del club. Solo il 20 gennaio 2019 ha esordito in prima squadra, in Serie A contro il Frosinone Calcio dopo aver sostituito Marten de Roon al 71′. Il 18 luglio 2019 è stato ceduto in prestito per uno. stagione al Parma Calcio 1913 . Il 2 gennaio 2020, Juventus a Torino ufficializza l’ingaggio fino al 30 giugno 2024, in cambio di 35 milioni di euro più 9 variabili, anche se continuerà in prestito al Parma fino a giugno 2020. In un anno e mezzo a Torino ha segnato nove gol in 74 partite e il 31 gennaio 2022 è andato in prestito al Tottenham Hotspur FC fino a giugno 2023. Il prestito valeva 10 milioni di euro. L’operazione prevedeva un’opzione di acquisto, che diventerebbe obbligata a determinate condizioni, per un corrispettivo aggiuntivo di 35 milioni di euro.

Selezione nazional