Sapete chi è Cristiano Ardenzi il figlio di Ornella Vanoni: età, padre, cosa fa, vita privata

Le più belle canzoni di Ornella Vanoni sono il modo migliore per festeggiare il suo compleanno. È stata la protagonista della musica italiana per oltre 60 anni e nessuno l’ha mai esaltata più dei grandi compositori. Non è necessario che Fabio Fiume elenchi i suoi successi attraverso una classificazione per capire la sua importanza come cantante. Con umorismo, serietà ed emozione , ha cantato la nostalgia e l’anima del jazz, al ritmo della bossa e della maestria del pop, descrivendo il mondo femminile in profondità, senza perdere nessuno dei suoi temi potenziali.

Ornella Vanoni è una delle più rinomate vocalist italiane, che continua a collaborare con giovani artisti ea nuovo registrare materiale. Oltre al successo professionale, è stata sposata una sola volta, dal 1960 al 1972 con il cantante e attore Lucio Ardenzi, che l’ha resa madre del suo unico figlio, Cristiano.

Lucio Ardenzi, nonostante si trovasse precedentemente in una fase complicata della sua vita, la fece sposare. di di conseguenza, non sapeva cosa fare di se stesso. “Stavo con Strehler quando ho conosciuto Paoli, che era sposato, poi ho incontrato Ardenzi e l’ho sposato”. A volte i figli degli artisti sono più complicati dei loro genitori, che sono sempre sul palco e sembrano nutrirsi del loro rapporto con le telecamere. Cristiano Ardenzi, invece, ama la privacy e non gradisce nemmeno le telecamere di alcuni paparazzi che lo seguono. La stessa Vanoni ha dichiarato che per i figli degli artisti è più difficile.

Cristiano Ardenzi, chi è il figlio di Ornella Vanoni: età, il padre, cosa fa

Della vita privata di Cristiano Ardenzi non sappiamo molto, ma sappiamo che ha due figli, Matteo e Camilla. Camilla sembra aver ereditato i geni musicali della nonna, visto che nel 2007 ha cantato E del mio cuore con la stessa Ornella Vanoni, brano contenuto in Una bellissima ragazza.

Tuttavia, non è chiaro se anche il figlio d’arte abbia o meno una fiamma in vita. È certo, invece, che Cristiano Ardenzi è la fiamma di Ornella Vanoni in vita, un amore materno che lei ha ben espresso in una lettera in occasione della morte di Lucio Ardenzi, in cui scriveva: “e c’è Cristiano, nostro figlio, di cui ti ringrazio”.