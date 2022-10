Sapete chi è Davide Devenuto compagno di Serena Rossi: Età, figlio e vita privata

La longeva Soap Opera Un posto al Sole ha visto protagonista Davide Devenuto, un attore romano legato sentimentalmente all’attrice e conduttrice Serena Rossi.

Chi è Davide Devenuto?

N ome: Davide Devenuto

Davide Devenuto Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Età: 49 anni

49 anni Data di nascita: 15 marzo 1972

15 marzo 1972 Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : attore

: attore Altezza: 180 cm

180 cm Peso: 75 Kg (circa)

Kg (circa) Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @angelmelillo

Biografia

Davide Devenuto è nato a Roma nel 1972. È molto legato al napoletano nonostante sia nato lì. Durante il periodo del Covid, Davide Devenuto ha creato Spesa Sospesa, un’iniziativa che ridistribuisce i prodotti scaduti attraverso una piattaforma. Davide è stato il motore di una meritevole iniziativa di solidarietà. Per 16 anni, Davide Devenuto ha interpretato Andrea Pergolesi, un personaggio apparso nella soap opera Un posto al sole. Nel 2019 ha ritenuto che il suo ruolo e la sua funzione nella serie fossero terminati e ha deciso di lasciare.

Carriera

Davide Devenuto ha studiato recitazione con Beatrice Bracco per prepararsi al debutto teatrale in Woody si racconta, spettacolo coprodotto dalla stessa Bracco. Dopo aver studiato con loro, Davide ha potuto studiare con insegnanti come Michael Margotta e Geraldine Baron a Roma. Debutta al cinema e in televisione con ruoli minori, ma la vera svolta avviene quando interpreta Andrea Pergolesi nella soap opera Rai Un posto al Sole. Oltre a partecipare a questa serie, è apparso in Rosy Abate, Mina Settembre e Rocco Schiavone. In Celebrity Masterchef (2018), con Anna Tatangelo e Serena Autieri. Anna ha sfoggiato inaspettate abilità culinarie e si è classificata al terzo posto, mentre Davide si è classificato al terzo posto.

Serena Rossi

Serena Rossi e Davide Devenuto sono fidanzati dal 2008. Con una differenza di età di 13 anni, si sono conosciuti sul set di Un posto al sole (Serena è apparsa anche nella serie) cinque anni dopo essersi conosciuti. Serena Rossi e Davide Devenuto hanno dato il benvenuto al figlio Diego nel 2016. Ci sentiamo come se fossimo già sposati”, ha dichiarato la Rossi. Stiamo insieme da tanto tempo e abbiamo un figlio. È esploso tutto come una bomba, ma non è vero. Durante una trasmissione di Domenica In davanti a Mara Venier, Davide ha chiesto alla fidanzata di sposarlo, ma ha poi chiarito che si trattava di uno scherzo.

Figlio

Il Figlio di Davide Devenuto si chiama Diego ed è nato nel 2016. Diego è il frutto dell’amore con la sua storica compagna Serena Rossi. Davide ha parlato anche della possibilità di avere un secondo figlio con Serena, ma di come gli impegni lavorativi di lei si sarebbero dovuti incastrare con il progetto. Davide condivide ogni tanto su Instagram foto con suo figlio e il rapporto tra i due sembra essere splendido.