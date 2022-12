Sapete chi è Deborah Johnson figlia di Wess: età, carriera, marito, figli, vita privata

Sta per tornare Tale e Quale Show, uno degli spettacoli più riusciti e originali di Rai 1. Dopo il trionfo di Antonino Spadaccino, stasera torna sul palco Carlo Conti. Con il Torneo dei Campioni. E Deborah Johnson, che ha partecipato alla scorsa edizione dello show, prenderà parte anche a questa nuova edizione.

Deborah Johnson si distingue per essere la figlia di Wess Johnson, famoso cantante e bassista italiano. È nota anche per il suo talento: è stata una delle prime cantanti europee a cantare musica rap e ha pubblicato diversi successi negli anni Novanta. Non ci sono molte informazioni su Deborah Johnson, probabilmente ne sapremo di più a Tale e Quale Show, ma sappiamo che ha 53 anni ed è nata nel 1978!

Chi è il marito, vita privata

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Deborah Johnson. Sappiamo che ha una sorella che si chiama Romina, anche lei cantante nella vita, e che il padre è stato il primo bassista di Rocky Roberts.

Chi era il padre Wess

Wess è nato a Dallas, in Texas, ed è cresciuto nel South Side di Chicago. Negli anni Sessanta è stato il battista del gruppo The Airedales di Rocky Roberts, dove era anche arrangiatore e cantante. Nel 1996 fu poi scoperto da Renzo Arbore e Boncompagni, e Wess e socio vennero in Italia e portarono per primi i ritmi e il Blues. Si fanno conoscere prima con la canzone T-Bird, sigla del programma radiofonico Bandiera gialla e poi ancora Stasera mi butto. Poi, nel 1967, a causa di alcune divergenze con il leader, il gruppo si separò da Rocky Roberts.

Dopo il suo debutto come vocalist, incise per la prima volta il suo primo album da solista, intitolato The Sound of Soul, che pare contenesse anche una versione di Chapel of Dreams e una cover di Where did our Love go delle Supremes. Poi, nel novembre dello stesso anno, venne pubblicata una versione di Chapel of Dreams, ovviamente in italiano, intitolata I miei giorni felici.

Vita privata e morte

Era il fratello di un altro cantante, ovvero Orlando Johnson. Ha avuto due figlie, ovvero Romina e Deborah, che hanno ereditato da lui la passione per la musica. Nel gruppo degli Airedales, suonava la batteria il fratello Marvin Johnson. Il cantante e artista, purtroppo, è morto improvvisamente il 21 settembre 2009 in seguito ad una grave crisi asmatica presso l’ospedale di Winston, nella Carolina del Nord, che è stata la sua città natale. Quando è morto aveva 64 anni.