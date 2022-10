Sapete chi è Domenico Pimpinella marito di Vanessa Gravina? Età, carriera, vita privata, figli, età

Vanessa Gravina è una nota attrice italiana che ha ottenuto un grande successo al cinema e soprattutto in televisione. Molti conoscono la sua carriera, ma cosa sanno della sua vita privata? Sapete che è sposata con Domenico Pimpinella? Chi è quest’ultimo e cosa sappiamo della loro storia d’amore?

Vanessa Gravina la sua vita privata

Come già sappiamo, Vanessa Gravina è una nota attrice italiana. Recentemente ha recitato nella fiction di Rai 1 Il paradiso delle signore, ma ha preso parte a molti altri progetti cinematografici e televisivi. Della sua vita privata sappiamo che è sposata con Domenico Pimpinella. La coppia si è conosciuta molti anni fa durante una vacanza a Greta.

Come è iniziata la storia d’amore con Domenico?

Secondo le indiscrezioni, pare che Domenico abbia avvicinato l’attrice le abbia confessato il suo amore per lei. I due hanno iniziato a frequentarsi e sono stati insieme per molti anni, sposandosi nel 2015 in una chiesa sconsacrata dopo aver deciso di legarsi. Alla cerimonia hanno partecipato solo pochi parenti e amici intimi, poiché non c’era tempo per tutto nei dettagli; sembra che la decisione sia stata presa di punto in bianco.

Chi è il marito Domenico Pimpinella?

I due si sono sposati nel 2015, ma non tutti sanno chi sia in realtà Domenico Pimpinella. È nato nel 1972 ed è il direttore dell’Enpam. Laureato alla LUISS in Giurisprudenza, ha svolto per diversi anni attività didattica presso l’Università di Cassino e la Sapienza di Roma. Ha avuto anche l’opportunità di seguire diverse aziende italiane come manager. Di lei, invece, sappiamo che è nata a Milano nel 1974 e ha debuttato nel mondo dello spettacolo a soli 6 mesi. È stata infatti la protagonista di una pubblicità per Carosello (un’azienda di cartelloni pubblicitari). Inizia la sua carriera posando per campagne pubblicitarie e poi a 7 anni debutta in radio a Torno subito. Quattro anni dopo arriva il suo primo film Colpo di fulmine di Marco Risi, per il quale riceve una nomination al nostro Premio Argento come miglior attrice emergente.