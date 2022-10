Sapete chi è il padre di Vanessa Gravina? Madre, età, marito, figli, malattia

Vanessa Gravina è una delle attrici televisive più conosciute in Italia, ma non tutti sanno chi sia suo marito Domenico Pimpinella o suo padre. La sua ultima partecipazione alla fiction di Rai 1 “Il paradiso delle signore” l’ha resa un’icona e oggi tutti riconoscono Vanessa, meno si sa del suo passato e della sua vita sentimentale.

Chi è il marito di Vanessa Gravina?

I due si sono conosciuti mentre l’attrice era in vacanza a Gaeta; secondo le indiscrezioni, Domenico ha avvicinato l’attrice e le ha confessato il suo amore per lei quando l’ha vista in un cinema. Subito dopo hanno iniziato una relazione e si sono sposati nel 2015 in una chiesa sconsacrata. Il matrimonio è stato tenuto privato a causa della sua natura improvvisa e del fatto che solo i parenti e gli amici più stretti sono stati avvisati.

Domenico le è sempre stato vicino nei momenti più difficili della sua vita. Pimpinella è nato nel 1972 ed è il direttore dell’Enpam. Si è laureato in giurisprudenza alla Luiss e ha svolto la sua attività presso l’Università di Cassino e la Sapienza di Roma. Ha anche diretto diverse aziende italiane come manager. La coppia non ha mai avuto figli. Nel marzo 2021 lei ha annunciato in un’intervista a Repubblica che la coppia, dopo 10 anni, si è separata. Prima di Pimpinella, Vanessa era stata al fianco del collega attore Edoardo Siravo per 10 anni.