Sapete chi è Elena Lietti? Età, carriere e biografia

Elena Lietti è diventata una superstar dopo essere stata scoperta dal regista Marco Moretti nella sua serie televisiva Niccolò Ammaniti nel 2006. La donna miracolosa è stata Moretti stesso, che l’ha resa famosa in tutto il mondo facendola uscire dai panni dell’avvocato per entrare in quelli dell’attrice di teatro. Sara, l’impetuosa moglie di Lucio (Riccardo Scamarcio) in Tre piani (nelle sale il 23 settembre), è un personaggio esuberante. Dopo Moretti, per l’attrice nata a Saronno e residente a Milano (43 anni) si prospettano altri film. Paolo Virzì sta dirigendo Siccità, Paolo Genovese Il primo giorno della mia vita, Felix van Groeningen Gli Otto Monti e Giuseppe Bonito L’Arminuta.