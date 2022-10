Sapete chi è Elisabetta Muscarello moglie Di Antonio Conte? Età, Professione e Figli

Elisabetta Muscarello è nata a Torino nel 1975. Non ha rilasciato molte informazioni su di sé al grande pubblico. Infatti, è estremamente riservata e ha un carattere molto lontano dalle luci della ribalta, e quindi nessuno sa esattamente quale sia stata la sua vita, o quale sia stata la sua carriera. Muscarello ha conosciuto Antonio Conte da adolescente e per puro caso: lui aveva 22 anni, era appena arrivato a Torino e si era trasferito proprio accanto alla casa di Elisabetta. Dopo 9 anni di fidanzamento, sono sposati nel 2013 e hanno avuto una bambina, Vittoria.

Nonostante si siano sposati da poco, Elisabetta e Antonio si conosco praticamente da sempre. La loro relazione è nata come una storia d’amore da romanzo, ed è facile perché Antonio sia stato così attratto da Elisabetta: lei è molto bella, ha un sorriso dolcissimo e ha sempre preferito stare lontano dalle luci della ribalta. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che c’è da sapere su Elisabetta Muscarello.

Per molto tempo, Elisabetta considerò Antonio nient’altro che un amico. E anche quando i due presero strade diverse, rimasero in contatto. Solo quando si rincontrarono per una chiacchierata, Antonio capì di amarla e, secondo un aneddoto raccontato durante un’intervista, al loro primo appuntamento si presentò in Porsche per fare colpo. Ma a Elisabetta queste cose non interessavano, le piacevano le cose più semplici.

Antonio Conte ha dichiarato che sua moglie, Elisabetta, è il vero leader della loro casa. È lei che gestisce l’organizzazione quotidiana della casa e gli orari di tutti. Elisabetta e Antonio hanno scelto di mandare la figlia Vittoria in una normalissima scuola pubblica. Sembrano preferire una vita tranquilla e libera dai riflettori.