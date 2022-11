Sapete chi è Federico Vespa figlio di Bruno Vespa

Il figlio di Bruno Vespa è Federico, non Bruno come si potrebbe pensare! Ci dispiace che vi siate sbagliati: i loro cognomi sono identici per via dei legami di parentela!

Il nome di Bruno Vespa è tra i più illustri del giornalismo italiano e di Federico sappiamo molto, dalla sua vita alle sue ambizioni di giornalista adulto. Ci piacerebbe saperne di più su Federico, dalla sua biografia alle sue aspirazioni professionali. Quello che riconosciamo come “Federico Vespa” è tutto questo.

Chi è Federico Vespa?

La gamma dei suoi talenti è evidente dal suo profilo Instagram, che include il lavoro radiofonico per RTL 102.5 e il giornalismo. È un popolare speaker radiofonico e giornalista per RTL 102.5, oltre che un appassionato del mezzo radiofonico. Bruno Vespa è il padre di Federico e un magistrato di Milano. Vespa è nato il 25 febbraio 1979, sotto il segno dei Pesci. Ha un fratello minore, Alessandro Vespa, nato nel 1979. Nel 2005 ha iniziato a lavorare come commentatore radiofonico per RTL 102.5, commentando le partite casalinghe della Roma in Serie A. In precedenza, aveva collaborato con Il Messaggero e Gente…

Federico Vespa e la depressione

Ne L’anima del maiale, l’autore racconta di essere stato tormentato dalla depressione da adolescente e descrive di aver vissuto con questo demone per oltre vent’anni. C’è un mostro nell’anima di Federico, un demone di insicurezza e preoccupazione, continui nodi alla gola, medicine e terapie che hanno fallito”, racconta. Dopo più di vent’anni in cui si è sentito come un agnello in una tana di lupi, improvvisamente ha raggiunto la serenità”.

Federico Vespa: vita privata

Secondo i dati in nostro possesso, Federico Vespa ha creato un percorso di allontanamento dall’ingerenza paterna nella sua vita e non vuole che si pensi a lui come al “figlio di papà”. Non sappiamo se attualmente frequenti o sia sposato, dato che la maggior parte della sua presenza pubblica si limita a un ritratto professionale. È, infatti, molto legato alla sua famiglia, soprattutto alla madre, che esprime grande empatia nei suoi confronti in una simpatica intervista ai microfoni di nichylove.com. Ha rivelato di aver scritto “TI AMO” sulla sua bacheca di Facebook “l’altro giorno”, è la sua vita grazie a lei.

Federico Vespa e Federica Gentili

Conducono il programma radiofonico Protagonisti, dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 21.00. Tuttavia, non sappiamo se siamo una coppia nella vita reale (alcuni dei loro post sui social potrebbero indicare il contrario). Lui è un amante della natura e un imprenditore nel settore dei B&B. Nonostante si sappia molto poco dei suoi guadagni, sappiamo che ha lavorato il doppio per costruire il suo curriculum professionale. Molti continuano a immaginarlo come “il figlio di…”, ma di certo Federico Vespa è un individuo capace e che rifiuta di essere intrappolato nella sterile scatola della sua identità.