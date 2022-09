Sapete chi è Flavio Briatore? Età, fidanzata, moglie, figli, carriera, biografia e scandali

Flavio Briatore (Cuneo, 12 aprile 1950) è un imprenditore italiano, direttore sportivo del team Renault di Formula 1 dal gennaio 2002 al settembre 2009. In precedenza aveva ricoperto gli stessi ruoli in Benetton Formula.

Biografia

Ha lavorato fin da piccolo come maestro di sci e nella gestione di un ristorante. Nei primi anni 1970 ha lavorato presso la Borsa Italiana; in quel periodo conosce Luciano Benetton, fondatore dell’azienda di abbigliamento Benetton. Erano amici e in seguito partner commerciali; Quando Benetton aprì i suoi primi quattro negozi negli Stati Uniti nel 1979, Briatore era il Chief Operating Officer del gruppo per le Americhe.

Grazie alle sue politiche aggressive per stabilire e concedere franchising, la catena ha raggiunto una crescita impressionante raggiungendo una grande popolarità. Nel 1989, c’erano già ottocento negozi negli Stati Uniti, rendendo Briatore una persona economicamente benestante. Il numero di negozi alla fine si stabilizzò a duecento, il che fece perdere interesse a Briatore in quell’attività.

Quando Benetton acquisì il team Toleman, Briatore divenne direttore commerciale del team ribattezzato Benetton Formula. Ha rapidamente rinnovato lo staff del team e sono riusciti ad assumere il giovane pilota Michael Schumacher che aveva disputato la sua prima gara di Formula 1 nel 1991 con il team Jordan. Schumacher è riuscito a vincere una gara nel 1992 e nel 1993, vincendo il campionato del mondo in una Benetton nelle stagioni 1994 e 1995.

Alla fine del 1994, Briatore acquisì il team Ligier per ottenere l’accesso ai motori Renault; tuttavia, le regole della FIA gli impedivano di possedere una squadra e di gestirne un’altra allo stesso tempo, così la vendette a Tom Walkinshaw. Briatore divenne direttore sportivo del team Benetton nel 1996, ma quell’anno Schumacher insieme a un gruppo significativo di ingegneri partì per la Ferrari, e la squadra si ritirò nelle posizioni intermedie nel campionato.

Briatore acquistò parte del team Minardi nel 1996 con l’intenzione di venderlo alla società di tabacco British American Tobacco, ma l’attività non prosperò e dovette rivendere nuovamente la sua quota a Giancarlo Minardi e Gabriele Rumi. Nel 1997, Benetton assunse David Richards, ritirando Briatore dalla squadra.

Nello stesso anno Renault decide di lasciare la Formula 1 come fornitore di motori ai team Williams e Benetton alla fine della stagione, e Briatore gestisce insieme a Renault la creazione della casa Mecachrome, incaricata di continuare a produrre e sviluppare i vecchi motori Renault tra il 1998 e il 2000 per i team Williams (stagioni 1998 e 1999). Benetton (1998-2000), British American Racing (1999) e Arrows (2000), anche se la verità è che lo sviluppo del motore non è stato all’altezza e le prestazioni non sono mai state così all’avanguardia come negli anni precedenti. Il nome Mecachrome è stato cambiato in Supertec per il 1999 e il 2000, ad eccezione del team Benetton, dove sono stati chiamati Playlife dal 1998 come strategia di marketing anche se il motore era lo stesso.

Nel 2000 Renault acquisisce il team Benetton e, visto il rapporto con Briatore, riesce a sostituirlo come direttore generale. Per la stagione 2001 Benetton-Playlife viene rinominata Benetton-Renault, già con nuovi motori Renault, e dal 2002, Renault F1 Team.

Come direttore generale del team, nel 2003 ha ottenuto la prima pole in Malesia e la prima vittoria in Ungheria per mano di Fernando Alonso. Nel 2004 il suo più grande successo sarà la pole e la vittoria di Jarno Trulli a Monaco, essendo la terza squadra nel campionato costruttori.

I suoi ultimi grandi successi sono arrivati nelle stagioni 2005 e 2006, ottenendo 2 titoli mondiali consecutivi di team e piloti con Fernando Alonso.1È forse uno dei momenti più belli della vita di Flavio Briatore.

Briatore è stato anche l’agente di diversi piloti di Formula 1, tra cui Fernando Alonso e Mark Webber.​

È membro esecutivo della fota (Formula One Teams Association).

Il 16 settembre 2009, Flavio Briatore ha lasciato il Team ING Renault F1 a causa dello scandalo scoperto dall’inganno della gara di Singapore del 2008, in cui il direttore italiano ha ordinato a Nelson Piquet Jr. di incorporare la sua auto contro una delle pareti del layout urbano in cambio della sua ristrutturazione. Grazie a questo, Fernando Alonso ha ottenuto la vittoria in quel gran premio. Insieme a Briatore, anche Pat Symonds (direttore tecnico capo del team ING Renault F1) ha lasciato il suo incarico per lo stesso motivo.​

Il 21 settembre 2009 la FIA ha reso pubblica la sanzione di Briatore. Non potrai partecipare o partecipare a vita a nessuno dei campionati organizzati dalla FIA. Non sarai in grado di “rinnovare la Superlicenza concessa a nessuno dei piloti associati al Sig. Briatore”.

Il 5 gennaio 2010, il Tribunale di Primo Grado di Parigi ha annullato la decisione della FIA sulla base del fatto che era irregolare e che Max Mosley, nemico di Briatore, vi ha svolto un ruolo di primo piano. La FIA ha annunciato l’appello a questa sentenza.

Vita privata

Briatore appare frequentemente nelle riviste della società; tra la fine degli anni 1990 e l’inizio degli anni 2000 è stato associato alle top model Naomi Campbell, Adriana Volpe e Heidi Klum. Klum è la madre dell’unica figlia di Briatore, di nome Leni, nata nel 2004. Non è mai stata riconosciuta da lui, è stata adottata da Seal, l’ex marito di Heidi Klum.

Il 14 giugno 2008 ha sposato la modella e presentatrice italiana Elisabetta Gregoraci, con la quale ha avuto un figlio nel giugno 2010. Si sono separati nel 2017.

Nel 2020, Briatore è risultato positivo al COVID-19 dopo essere andato in una discoteca. Ha sofferto di polmonite che lo ha portato in ospedale in gravi condizioni.​

Affari

Ha posseduto locali notturni e spesso descrive la sua attività in Formula 1 come correre la domenica e poi uscire con le ragazze delle gare. Punta a finire ciò che ha iniziato nel 2000 con la Renault vincendo il Campionato del Mondo; ogni anno il team è avanzato dalla posizione nel campionato e nel 2005 aspirava a disputare il campionato con la Ferrari, ma dice che lascerà la Formula 1 se non sarà più divertente. Finalmente vede realizzato il suo sogno nel 2005 e la Renault vince il titolo mondiale costruttori e, cosa più importante, il suo pilota Fernando Alonso riesce a vincere il campionato piloti diventando il più giovane della storia a raggiungere la vetta, fino a quando nel 2008 Lewis Hamilton ha strappato quel privilegio. Un altro grande successo che si è ripetuto nel 2006, anno in cui la Renault è riuscita nuovamente a conquistare i titoli di campione di piloti (Fernando Alonso) e costruttori. Sembra che la F1 continui a risvegliare le proprie passioni.

Possiede anche la squadra Queens Park Rangers insieme a Bernie Ecclestone, proprietario dei diritti FOM e negli ultimi anni ha cercato di acquistare Saint Gobain GLassdrive.

Scandali

Articolo principale: Controversia sull’incidente del Renault F1 Team nel 2008

Il team Renault e Flavio Briatore sono stati coinvolti in uno dei grandi scandali della F1 per il presunto trucco del Gran Premio di Singapore 2008, in cui si presume che al pilota Nelson Piquet, Jr., sia stato chiesto di causare un incidente in modo che la safety car uscisse e desse la vittoria al compagno di squadra Fernando Alonso.

Il 16 settembre, Renault, in un comunicato ufficiale, ha annunciato che Flavio Briatore, l’amministratore delegato e direttore tecnico del team Pat Symonds aveva lasciato il team per affrontare il Consiglio Mondiale lunedì 21 settembre 2009.

Lunedì 21 settembre, la FIA ha decretato che Flavio è stato bandito a vita dalla F1, quindi non sarebbe stato in grado di tornare alle sue attività di team principal. Tale espulsione comprende qualsiasi attività, come la rappresentanza dei piloti da parte propria o tramite terzi, in modo che Briatore sia effettivamente scomunicata dall’attività di corsa.5Tuttavia, il 5 gennaio 2010, il Tribunale di Primo Grado di Parigi ha annullato la decisione della FIA in quanto irregolare e Max Mosley, nemico di Briatore, vi ha svolto un ruolo di primo piano. La FIA ha annunciato l’appello a questa sentenza.