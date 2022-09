Sapete chi è Ronaldinho? Età, moglie, figli, famiglia, padre, madre e vita privata

Uno degli esponenti della Joga Bonito del Brasile.

“Sono un bel ragazzo brutto che alla fine finirà per essere bello”

Ronaldinho è nato il 21 marzo 1980 a Porto Alegre, provincia di Rio Grande, Brasile.

Famiglia

Figlio di João de Assis Moreira e Dona Miguelina Elói Assis dos Santos.

Anche suo padre era un calciatore, così come suo fratello Roberto. Parte della sua formazione fu segnata dalla morte del padre, annegato in una piscina.

Calciatore

Ronaldinho ha mosso i primi passi nel futsal, una fase in cui è riuscito ad affinare al massimo la sua tecnica.

Successivamente si unirà alle categorie inferiori del Gremio de Porto Alegre, debuttando con diciassette anni in prima squadra. Suo fratello Roberto appese gli stivali e divenne il suo manager.

Ronaldinho Gaucho

È stato ribattezzato “Ronaldinho Gaucho” perché proveniva dal sud del Brasile, vicino all’Argentina e all’Uruguay, dove gli allevatori di bestiame sono chiamati gauchos.

Selezone

Ronaldinho · si è distinto per essere campione e capocannoniere della Coppa del Mondo giovanile U-17, Egitto 1997. Con la squadra U-17 del Brasile ha vinto la Coppa del Mondo U-17, venendo nominato pichichi e miglior giocatore del torneo.

Il suo debutto nella Major League è stato contro la Lettonia il 26 giugno 1999. Insieme a Ronaldo, è stato una delle figure di spicco del cinque volte campione del Brasile alla Coppa del Mondo Giappone-Corea del 2002.

PSG francese

Nel 2001 arriva in Europa, inizialmente al PSG francese. Tuttavia, la mancanza di comprensione con l’allenatore Luis Fernández, ha reso il Manchester United, il Real Madrid e l’FC interessati a lui nell’estate del 2003. Barcellona.

Barcellona

Nell’estate del 2003 ha firmato per l’FC Barcelona. Nelle sue fila, Ronaldinho ha mostrato il suo miglior calcio.

Miglior giocatore del mondo

È stato nominato, senza dubbio, il miglior giocatore del mondo nel 2004. Il 28 novembre 2005 riceve il Pallone d’Oro che, secondo i corrispondenti di “France Football” lo indica come il miglior giocatore dell’anno che gioca in Europa, l’oggetto più prezioso per il brasiliano del Barcellona che ricordava tutti i suoi compagni di squadra e che confessava che il premio, lo incoraggia a continuare a lavorare per “entrare nella storia del calcio”.

Milan

Nel giugno 2008 Pep Guardiola, nuovo allenatore del FC Barcelona, nella sua presentazione, ha annunciato che non aveva diversi giocatori in squadra, tra cui Ronaldinho. Dopo lunghe trattative del club catalano con Manchester City e Milan, è stato finalmente questo che è stato fatto con il trasferimento del brasiliano in cambio di 25 milioni di euro.

Il 18 luglio 2008 viene presentato come nuovo rinforzo del Milan allo stadio di San Siro.

Dal Flamengo al Fluminense

L’11 gennaio 2011 si è trasferito al Flamengo rio de Janeiro e il 4 giugno 2012 è stato annunciato che avrebbe firmato per l’Atlético Mineiro. Il 5 settembre 2014, il suo ingaggio è stato reso pubblico dai Gallos Blancos de Querétaro, una squadra della Prima Divisione del Messico. L’11 luglio 2015, Ronaldinho ha firmato fino al 2016 con il Fluminense. Il 29 settembre 2015 ha lasciato il club.

Nel 2006 ha giocato alla Coppa del Mondo FIFA 2006 in Germania, e ai Giochi di Pechino 2008, dove ha vinto la medaglia di bronzo.

Ritiro

Il 17 ottobre 2019, ha detto addio in una partita amichevole allo stadio Nemesio Camacho El Campín tra Independiente Santa Fe e Atlético Nacional. Ha giocato 75 minuti con la maglia di Santa Fe e il numero 10.

Il 14 dicembre 2020 è stato inserito come ala sinistra nel secondo storico Dream Team del Pallone d’Oro.

Detenzione

Nel marzo 2020 è stato arrestato e interrogato in Paraguay dopo aver presumibilmente usato un passaporto falso per entrare nel paese. Ronaldinho e suo fratello sono stati rilasciati dopo mesi di carcere dopo un patteggiamento con multe di $ 90.000 e $ 110.000, rispettivamente.

Coppie

Con Janaína Natielle Mendes (2004), ha avuto un figlio, poi ha conosciuto Alexandra Peressant (2006); Lindsay Rijkaard (2007), figlia dell’allenatore del Barcellona; modello María José López (2009); Sara Tommasi (2010), quando era giocatrice del Milan; Shayene Cesario (2011), un’altra modella; Priscilla Coelho, con cui è stato sposato dal 2012 al 2018; Beatriz Souza (2012) ha avuto un triplo matrimonio con lui nel 2018 e con Jakelyne Oliveira (2013) che era Miss Brasile.