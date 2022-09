Sapete chi è Roberto Bolle? Età, biografia, gemello e fidanzato del famoso ballerino

Dopo che Roberto Bolle fu visto dal coreografo e ballerino Rudolf Nureyev nel 1990, gli fu affidata la parte di Tadzio in Morte a Venezia, ma l’Accademia interruppe le trattative perché il ballerino era considerato troppo giovane per la parte. All’età di 21 anni, Bolle diventa primo ballerino al Teatro alla Scala, coprendo numerosi spettacoli come responsabile del corpo di ballottaggio. Diventa un ballerino di livello mondiale ricoprendo numerosi ruoli prestigiosi, tra cui quelli di Carla Fracci ed Eleonora Abbagnato.