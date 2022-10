Sapete chi è Germana Schena moglie di Fausto Leali, come è nato il loro amore, vita privata, figli

Fausto Leali è un noto cantante italiano che ha sicuramente riscosso un grande successo nel corso della sua carriera. Molte delle canzoni che ha presentato sono state molto popolari, ma cosa sappiamo in realtà della vita privata di Fausto? Sappiamo che è sposato con Germana Schena, la cui presenza è stata importante per lui durante il loro matrimonio. Ma cosa sappiamo di Germana stessa?

Fausto Leali, la sua vita privata

Sappiamo che Fausto Leali è un noto cantante che ha avuto una vita sentimentale piuttosto travagliata. Dopo due matrimoni falliti, si è legato a Germana Schena. Nato nel 1944, il cantante negli ultimi anni ha partecipato a un’edizione del Grande Fratello Vip. La sua vita sentimentale è stata varia. Dal 1968 al 1983 è stato legato a Milena Cantù, ex di Celentano, da cui ha avuto le figlie Deborah e Samantha. In seguito ha sposato Claudia Cocomello, dalla quale ha avuto i figli Francesco Faustino e Lucrezia. Germana Schena, nata nel 1944, ha preso lezioni di canto fin da piccola e ha sviluppato una passione per la musica.

Chi è Germana Schena

Come corista di Fausto Leali, Germana si unì al suo entourage ei due si legarono sentimentalmente. “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo ‘avvicinati’. Da lì è nato un matrimonio”. Questa frase è stata pronunciata da Fausto Leali durante un’intervista nel salotto di Barbara d’Urso. Per quanto riguarda la moglie, sappiamo che ha 30 anni in meno di lui e che questa differenza di età non è stata un problema per loro, ma anzi li ha uniti più che mai.

Quando Fausto Leali e Germana si sono incontrati per la prima volta, erano entrambi impegnati, ma il loro rapporto professionale si è presto trasformato in qualcosa di più. Un viaggio in macchina durante una data del tour di Leali li ha fatti innamorare; tuttavia, la Schena aveva 30 anni più di lui. Nonostante la differenza di età, i due sono riusciti a trovare un buon equilibrio nella loro relazione ea essere felici insieme.