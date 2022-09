Sapete chi è Giuliana De Sio: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, carriera e biografia

È nata il 2 aprile 1956 a Salerno ed è la sorella minore della cantante Teresa De Sio. Fin da piccola mostra una grande passione per la recitazione e fa di tutto per trasformare il suo sogno in un lavoro: questo la spinge a trasferirsi da Roma a Milano all’età di 18 anni, dove può facilmente partecipare ai provini.

Il suo debutto sul palcoscenico avviene nel 1977 con il film Il Bello delle Donne, seguito da Le Mani Sperche con Marcello Mastroianni ed Elio Petri nel 1978. Tra i suoi drammi più famosi ricordiamo La Piovra con Michele Placido, L’Onore e il Rispetto e Io Chiara e Lo Scuro. Ha vinto due David di Donatello come miglior attrice protagonista: uno per Cattiva nel 1986 e uno per Io Chiara e lo Scuro nel 1997.

Nella sua vita ha vissuto diverse relazioni significative. All’inizio degli anni Ottanta ha avuto una relazione con il regista Elio Petri, morto nel 1982. Tra i suoi ex famosi ci sono anche lo scrittore Elvio Porta, l’attore Gabriel Garko e Mario De Felice della trasmissione televisiva “Uomini e Donne”.

L’attrice non ha mai nascosto la sua tristezza per non aver mai potuto avere figli. “A 18 anni non ero ancora pronta [per la maternità]”, ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. “Ho abortito anche se allora gli aborti non erano legali”. Poi, invece di provare a rimanere di nuovo incinta, ha raccontato di aver provato più volte l’inseminazione artificiale, ma che non ha funzionato. Recentemente un medico le ha spiegato che forse la sua tendenza a formare coaguli di sangue troppo facilmente potrebbe essere il motivo per cui non ha funzionato. Chi lo sa? Forse l’assunzione di farmaci sarebbe stata sufficiente”.