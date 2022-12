Sapete chi è Irama? Età, biografia: fidanzata, genitori, canzoni e altezza

Diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Ovunque sarai. Irama è un cantante di Carrara che fa quasi sempre apparizioni strane, a volte discutibili. Ecco la sua biografia: dalla fidanzata ai genitori, passando per le canzoni e l’altezza. Filippo Maria Fanti è nato il 20 dicembre 1995 a Carrara, in Toscana. Si forma a Monza e fin da piccolo è fan di Fabrizio De André e Francesco Guccini, grazie a De André e Guccini. Ha unito l’hard rap all’R&B e al pop, vincendo il talent show di Canale 5, e ora è molto conosciuto. La sua carriera è iniziata su Canale 5.

Al Festival di Sanremo, Irama non ottiene l’attenzione delle Nuove Proposte, poiché prevale Meta. Pubblica Nera, un primo singolo che domina le classifiche. Tuttavia, Irama non ha avuto la meglio: è stato sconfitto da Ermal Meta. Nel 2019 ha interpretato una bellissima canzone per Martina Nasoni, che ha un pacemaker e ha 12 anni. È tornato sul palco dell’Ariston nel 2021, ma Covid-19 non è stato soddisfatto della sua esibizione. L’anno successivo ha partecipato nuovamente alla kermesse musicale.

Irama: fidanzata e genitori

Potremmo definire “fissa” la fidanzata che Irama ha dopo aver collezionato diverse relazioni, tra cui quella con Giulia De Lellis. Victoria Stella Doritou è una modella e influencer greca. Dall’estate 2019 i due sembrano fare sul serio, tanto che, secondo quanto riportato, stanno cercando una casa per andare a vivere insieme. La storia d’amore, dunque, procede a gonfie vele.

I genitori di Irama sono Marco e Patrizia e la loro vita privata è molto riservata. Sappiamo poco di loro perché Irama ha rilasciato interviste su di loro. A 7 anni ho scritto la mia prima canzone perché mio padre e mia madre non mi hanno dato un’educazione musicale. “Sono razionali, capaci di esprimersi con chiarezza”, ha detto Filippo dei suoi genitori, “e a differenza di me, che sono quello ‘storto’ in famiglia, loro sono quelli ‘dritti'”. Suo padre Marco ha giocato a calcio per il Pontremolose, una società della provincia di Massa e Carrara.

Irama: canzoni e altezza

Irama, che è alto 165 centimetri, corrisponde al vecchio adagio: si trova meglio il vino in una botte piccola che in una enorme. Tra le sue canzoni migliori, le stesse che hanno scalato e dominato le classifiche, ci sono: Arrogante, Nero, La genesi del tuo colore, Melodia proibita, Bella e rovinata, La ragazza dal cuore di latta e Crepe.