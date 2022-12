Sapete chi è Julian Alvarez? Età, carriera, fidanzata e figli

Julián Álvarez ( Calchín , provincia di Córdoba , 31 gennaio 2000 ) è un calciatore argentino che gioca come attaccante per il Manchester City FC nella Premier League inglese . È internazionale con la squadra di calcio argentina .

È emerso al Club Atlético Calchín, ma si è allenato e ha fatto il suo debutto professionale al River Plate . In questa fase ha vinto sei titoli professionistici, i più importanti sono i titoli internazionali: la Copa Libertadores 2018 battendo il Boca Juniors 3-1 in finale e la Recopa Sudamericana 2019 dopo aver battuto l’ Athletico Paranaense .

Nel 2021 è diventato il capocannoniere del torneo della Prima Divisione argentina con diciotto gol e ha vinto diversi premi individuali, il più notevole dei quali è il calciatore sudamericano dell’anno . Nel 2022 è diventato il giocatore che ha segnato più gol in una partita di Copa Libertadores de América segnando sei gol contro l’ Alianza Lima in una vittoria per 8-1, record che condivide con il calciatore Juan Carlos Sánchez Frías .

Con la squadra di calcio argentina è stato il vincitore della Copa América 2021 , che si è svolta in Brasile, e della Conmebol-UEFA Champions Cup 2022, svoltasi in Inghilterra. Partecipa anche ai Mondiali di calcio 2022 svoltisi in Qatar .

Ha giocato inferiori al Club Atlético Calchín fino all’età di quindici anni, dove è stato campione e marcatore nei tornei della Liga Independiente de Fútbol . All’età di undici anni ha provato al Real Madrid , dove ha partecipato a campionati per bambini, distinguendosi come marcatore e assistente, la sua firma non è avvenuta a causa della politica di trasferimento per i bambini sotto i tredici anni.Ha provato anche all’Argentinos Juniors , dove è venuto a vivere nella pensione del club e finalmente, a fine 2015, è passato alle categorie inferiori del River Plate . Ha iniziato in settima divisione dove ha avuto un livello eccezionale, poi è passato alla sesta dove è durato poco, poi è stato chiamato in riserva. Ha giocato la Generation Adidas Cup nel 2017 dove è stato campione e capocannoniere della squadra con nove gol, segnando due gol in finale.

Età, fidanzata, Instagram

Julian Alvarez è un talento purissimo di appena 22 anni di età. Il calciatore è fidanzato con Emilia Ferrero: è una ragazza di 22 anni che condivide con Alvarez la passione per lo sport. Infatti, è un’insegnante di educazione fisica. Il calciatore può contare su ben 4,7 milioni di follower.