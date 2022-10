Sapete chi è la Moglie ed il figlio di Dario Cassini?

Dario Cassini: chi sono moglie e figli?

Si sa molto poco della vita privata di Dario Cassini, comico, attore e cabarettista italiano. Nonostante la sua verve comica e divertente, Dario Cassini è un individuo molto discreto, segreto e riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo che Dario ha avuto una relazione stabile con una donna di nome Raffaella, dalla quale è nato suo figlio Raffaele, che oggi ha sette anni. Il nome del figlio è un omaggio al padre di Dario, Raffaele. Non è noto se Dario e la sua compagna siano sposati al momento, ma potrebbe parlarne durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022.

Attore e comico di successo, Cassini si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico anche per una serie di frasi. Qualche esempio:

“parlare di donne mi piace molto, sono la mia unica fonte di reddito, le prego di continuare a comportarsi in maniera così assurda, perché hanno manie improponibili, non sanno stare da sole, sono multiformi, anche a letto sono delle truffatrici”; oppure “sono una persona estremamente generosa in sentimenti e sono rimasto “scottato” più volte da varie storie. Quello che ho provato personalmente fa parte dei miei testi, anche se si tratta di testi comici”.

Dario Cassini da Zelig a Only Fun

Parlando della sua ultima esperienza televisiva con Only Fun, ha detto: “Questo ci ha sorpreso tutti. È vero che tuttavia quando si va in onda in estate, non si ha molta controprogrammazione., bisogna affrontare un altro nemico: il bel tempo e la voglia di uscire. Only Fun ha un taglio veloce, breve e dinamico. Il cast è composto da grandi interpreti. Il programma è semplicemente ben fatto, a partire dalla regia fino agli autori e alla produzione”.