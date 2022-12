Sapete chi è Maurizio Costanzo? Età, moglie, figli, vita privata, biografia

Maurizio Costanzo è uno speaker radiofonico e televisivo italiano, noto per aver condotto diversi talk show e programmi televisivi, tra cui “Bontà loro” per la RAI, “Maurizio Costanzo Show” per Mediaset e “L’intervista” per Canale 5. È anche autore di commedie teatrali e ha condotto programmi di approfondimento come “Altrove – Liberi di sperare”, che trattava della vita nelle carceri. Attualmente conduce il programma radiofonico “L’uomo della notte” per Rai Radio Uno, in cui mescola musica, riflessioni e attualità.