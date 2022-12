Trovata l’amante di Maurizio Costanzo: lo ha confessato proprio lui!

Maurizio Costanzo ha spiegato che l’idea per il suo nuovo programma su Rai 2 è nata durante la quarantena, quando ha pensato alle persone, in particolare a quelle anziane, costrette a rimanere a casa davanti alla televisione. Ha deciso di rispolverare la memoria delle vecchie trasmissioni della Rai come modo per omaggiare l’azienda e per intrattenere gli spettatori. Oltre al nuovo programma su Rai 2, Costanzo torna anche su Rai 1 con “Il gran varietà” e continua a lavorare con Mediaset con il “Costanzo show” e “L’intervista”.