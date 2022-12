Sapete chi è Flaminia Morandi, ex moglie di Maurizio Costanzo? Età, vita privata e figli

Flaminia Morandi è nata a Roma nel 1947 ed è stata la seconda moglie di Maurizio Costanzo, noto giornalista e conduttore televisivo italiano. Oltre a essere giornalista, Morandi è stata anche autrice di programmi televisivi e radiofonici e ha scritto diverse pubblicazioni. Ha conseguito il dottorato in Missiologia presso l’Università Gregoriana di Roma con una tesi su Olivier Clément e ha presto iniziato a lavorare in radio e televisione. Tra le sue pubblicazioni titoli quali San Benedetto. Una luce per l’Europa e Fondamenti spirituali del futuro. Intervista a Olivier Clément…