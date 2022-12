Ha capito chi è Marta Flavi terza moglie di Maurizio Costanzo

Marta Flavi e Maurizio Costanzo si sono sposati il 7 giugno 1989, ma si sono separati poco più di un anno dopo, nel dicembre 1990. La loro unione si è conclusa con il divorzio del 1994. Flavi ha sofferto molto per il tradimento di Costanzo con Maria De Filippi, ma oggi non serba rancore. Ha detto che “è passata un’eternità” e che a volte pensa di mandare fiori a De Filippi. Non sono disponibili ulteriori informazioni sulla vita privata o sulla carriera di Flavi.

In un’intervista al settimanale Nuovo, era tornata a parlare della fine del suo matrimonio: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Ora ringrazio Maria per avermelo portato via“.