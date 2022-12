Sapete chi è Lori Sammartino la prima moglie di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è un giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano. Ha iniziato la sua carriera scrivendo per diverse testate giornalistiche, come il Paese Sera e il Corriere Mercantile, e ha lavorato come caporedattore per la rivista Grazia. Ha anche scritto alcune canzoni, tra cui “Se telefonando” per Mina. Costanzo è diventato famoso come conduttore televisivo con il programma “Maurizio Costanzo Show”, che ha condotto per oltre trent’anni. Ha anche lavorato come autore di diverse trasmissioni televisive, tra cui “Amici” e “L’isola dei famosi”.