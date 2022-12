Sapete chi è Michele Pecora? Età, altezza, peso, moglie, figli

Michele Pecora è stato anche ospite in televisione, apparso diverse volte in programmi come “Quelli che il calcio” e “I migliori anni”. Ha anche lavorato come talent scout insieme a Mara Maionchi, selezionando artisti emergenti in vari tour nazionali. Anche se non è più presente sui palcoscenici principali, Pecora ha continuato a cantare in diversi contesti nazionali. Ricordiamo i suoi concerti gratuiti di Casal Velino e Sicilì dello scorso estate, dove ha cantato insieme a Peppe Cirillo in una serie di eventi nel Cilento. Non sono disponibili ulteriori informazioni sulla sua carriera o sulla sua vita privata.