Hai capito chi è Claudia Arvati? Età, causa morte, malattia, Baglioni, marito e figli

Claudia Arvati è una vocalist di successo con una lunga carriera alle spalle che l’ha vista collaborare con molti artisti importanti sia in Italia che all’estero. Ha anche lavorato come doppiatrice in diverse produzioni cinematografiche, sia film che fiction. Ha iniziato a suonare la chitarra, il basso e a cantare all’età di 8 anni e ha iniziato a esibirsi in vari concorsi e serate in giro per l’Italia. A 17 anni si è trasferita a Roma dove ha lavorato come chitarrista e cantante in un gruppo di sole donne che faceva cover di brani famosi. Successivamente ha lavorato come corista per artisti come Donatella Rettore, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Renato Zero e Gianni Morandi. Ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive e ha partecipato al Festival di Sanremo cinque volte.