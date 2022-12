Maurizio Costanzo, 4 moglie e 2 compagne possono bastare?

Maurizio Costanzo è un famoso giornalista, conduttore televisivo e autore di spettacoli televisivi e teatrali italiano. È stato caporedattore di Grazia e ha collaborato con diversi programmi radiofonici e televisivi, diventando particolarmente noto per il suo talk show “Maurizio Costanzo Show”, che ha condotto per oltre trent’anni. È stato anche direttore di “L’Occhio” e ha condotto il contenitore televisivo “Buona Domenica” per un decennio. Inoltre, ha scritto diverse commedie teatrali e ha lavorato come autore di canzoni. Prossimamente, sarà ospite di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, dove verrà intervistato da Serena Bortone.

Costanzo, 84 anni, è sposato con Maria De Filippi da 30 anni ed è conosciuto per essere stato il conduttore del programma “Maurizio Costanzo Show” per diversi anni. Ha inoltre lavorato come giornalista, autore teatrale e radiofonico, e ha condotto numerosi spettacoli televisivi. Costanzo è stato descritto come riservato sulla sua vita privata, ma recentemente ha parlato del regalo che ha fatto alla moglie per il suo compleanno, svelando di averle regalato un mazzo di dodici rose rosse.