Sapete chi è Claudia Arvati? Età, cause morte, The Voice e corista di Baglioni

Claudia Arvati era una cantante e corista italiana conosciuta per il suo lavoro con artisti come Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli. Ha partecipato a diversi programmi televisivi come “Amici” e “Carramba”, oltre a quattro Festival di Sanremo come corista. È stata anche attiva come doppiatrice in diversi film. Nel luglio dello scorso anno, aveva condiviso sui social la notizia del suo ricovero in ospedale per un intervento chirurgico. La sua morte è stata annunciata dallo stesso Baglioni sui social, dove ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Arvati.