Hai capito dove vive Maurizio Costanzo e la moglie Maria De Filippi?

Maurizio Costanzo e Maria de Filippi tengono molto alla loro vita privata e non ci sono molti dettagli disponibili sulla loro casa a Roma. Tuttavia, in un’intervista con una trasmissione Rai, è stato possibile vedere alcune immagini della loro casa. Il soggiorno ha uno stile classico, con un grande tavolo in legno e arredi eleganti e semplici, mentre la zona divani è anch’essa classica con tocchi di colore. Il corridoio è arredato con librerie bianche e ci sono diverse stanze, tra cui le camere da letto separate della coppia. La cucina è grande, luminosa, moderna, con mobili in legno e un grande frigo. Non ci sono ulteriori informazioni disponibili sulla casa della coppia.