Sapete chi è Pierluigi Diaco? Età, carriera, marito e vita privata

Nato il 23 giugno 1977 a Roma, Pierluigi Diaco è giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo. Dal 1985 è militante dell’Azione Cattolica e nel 1992 è stato tra i fondatori del Coordinamento Antimafia di Roma. Giornalista di successo, ma anche ottimo conduttore televisivo: nel 2019 ha condotto con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo il nuovo format pomeridiano di Rai 1 Io e te.

Pierluigi Diaco: chi è il compagno, matrimonio

Dal 2017 il conduttore è unito civilmente con Alessio Orsingher. Durante un’intervista a Non Disturbare, programma di Rai1 condotto da Paola Perego, Diaco ha raccontato ai follower che lui e suo marito hanno il desiderio di adottare un bambino. Il giornalista vive con il marito a Roma. Profilo Instagram: Pierdiaco. Pierluigi Diaco il 5 novembre del 2017 si è unito civilmente con il compagno Alessio Orsingher, giornalista di Tagadà di La7.

Ha condotto il programma di approfondimento C’è Diaco su Sky TG24 dal 2003 al 2005 e ha collaborato con RTL 102.5, Canale Italia e Rai 2. Nel 2011 ha affiancato Maurizio Costanzo su Rai 2 in Maurizio Costanzo Talk, mentre da marzo a maggio 2011 è stato opinionista fisso di Così è la vita con Lorella Cuccarini. Nel 2015 ha partecipato come concorrente al reality show L’isola dei famosi. Tuttora collabora con Maurizio Costanzo come autore del Maurizio Costanzo Show e presenta NonStopNews su RTL 102.5. Nel 2019, Diaco conduce Io e te, programma pomeridiano di Rai 1 con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo. Nel 2021, dopo 18 anni di conduzione di Ti sento su RTL102.5, Diaco passerà a Rai Radio 2 dove condurrà versione radiofonica di Ti sento.